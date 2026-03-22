BSC-»Totalausfall« – Kareth und Regenstauf drehen nach Rückstand auf Bezirksliga Süd, der Sonntag: Schwarzhofen macht aus einem 0:2 ein 3:2 +++ Hainsacker punktet dank eines späten Lucky Punchs +++ Auch Bach jubelt spät von Florian Würthele · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands feierte der SV Schwarzhofen doch noch einen Heimsieg. – Foto: Redaktion Schwandorf

Als „Sonntag der Moral“ entpuppte sich das heutige Geschehen in der Bezirksliga Süd. Drei Mannschaften (Kareth, Regenstauf und Schwarzhofen) münzten einen Rückstand in einen Sieg um. Zwei weitere Teams (Bach und Hainsacker) kamen erst in der Crunchtime zum Sieg- bzw. Ausgleichstreffer. Die Stimmen zu den Spielen...



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir haben ein sehr gutes Gesicht gezeigt. In den ersten 45 Minuten waren wir bärenstark, da war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. In der zweiten Hälfte verloren wir etwas die Struktur, waren aber trotzdem gut drin. 86 Minuten lang machten wir ein echt gutes und griffiges Spiel. Nach einer Ecke, wo wir noch konsequent genug verteidigten, kassierten wir das 0:1. So verlieren wir das Spiel leider und unberechtigt. Es wäre ein klassisches Unentschieden gewesen – gegen einen Gegner, der verbal und körperlich an der Grenze des Erlaubten arbeitete. Wir haben weitere Schritte nach vorne gemacht, es waren viele gute Sachen dabei. Auch gegen gute Mannschaften können wir mithalten. Glückwunsch an Bach.“



Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein wichtiger und völlig verdienter Sieg. Auf einem katastrophalen Platz zeigten wir eine sehr erwachsene Mannschaftsleistung. Wir spielten abgeklärt, ließen nichts zu und waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein gutes bis sehr gutes Bezirksligaspiel. Parsberg war der erwarte starke Gegner. Nichtsdestotrotz waren wir in den ersten 35 Minuten die aktivere Mannschaft; Parsberg hat gut verteidigt und versucht, den ein oder anderen Vorstoß zu kreieren. Es folgten schläfrige sechs Minuten von uns. Nach zwei richtig gut vorgetragenen Angriffen der Parsberger stand es aus heiterem Himmel 0:2. Wir waren uns aber die ganze Zeit sicher, dass heute mehr drin ist. Wir haben unsere Heimstärke doch ausgespielt. Uns ist entgegengekommen, dass der Gegner durch einige Disziplinlosigkeiten selbst geschwächt hat. Wir haben immer mehr die Initiative ergriffen, erzielten das 1:2, 2:2 und schließlich den Siegtreffer durch einen herrlichen Kopfball. Trotz allem sind wir als verdienter Sieger aus dem ersten Heimspiel 2026 hervorgegangen.“







Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir sind mit dem frühen Gegentor denkbar schlecht ins Spiel gestartet und hatten in der ersten Halbzeit unsere Probleme. Gott sei Dank haben wir nach 10, 15 Minuten die Schlagzahl erhöhen und den Ausgleich machen können. Am Ende sind wir froh, dass wir hier gegen einen harten Gegner gewinnen konnten. Es ist aktuell einfach wichtig, aus solchen Spielen die drei Punkte mitzunehmen.“













Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Für uns war das ein Spiel zum Vergessen. In Kareth spielen wir 80 bärenstarke Minuten und geben das Spiel in zehn Minuten aus der Hand. Heute war es genau umgekehrt. Wir spielten die ersten zehn Minuten stark, es folgten 80 Minuten Totalausfall von allen. Unsere Fehler wurden vom Gegner gut bestraft. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“















