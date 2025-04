BSC Sendling unterliegt bei FC Hertha München deutlich mit 5:2

Bei bestem Fußballwetter und strahlendem Sonnenschein erwischte der BSC Sendling einen rabenschwarzen Tag. Die Mannschaft wirkte von Beginn an schläfrig und kam nur schwer ins Spiel – möglicherweise auch bedingt durch die ungewohnt frühe Anstoßzeit. Hertha München hingegen zeigte sich hellwach und präsentierte sich von der ersten Minute an als kompakte, spielstarke Einheit.

Bereits in der 10. Minute nutzte Hertha einen Abwehrfehler des BSC eiskalt aus. Die Nr. 7 der Gastgeber brachte den Ball nach einem Durcheinander im Strafraum mit einem energischen Einsatz über die Linie – 1:0. Dieser Gegentreffer schien den BSC kurzzeitig wachzurütteln, doch Hertha ließ nicht locker und setzte Sendling weiter unter Druck. Nur mit Mühe konnte die Defensive der Gäste in dieser Phase Schlimmeres verhindern.

Der Ausgleich kurz vor der Pause

In der 33. Minute zeigte der BSC erstmals, dass er offensiv gefährlich sein kann. Ein langer Pass von der Nr. 15 fand seinen Weg bis an den Strafraum von Hertha. Nach einem abgewehrten Schussversuch der Nr. 7 reagierte Papisse Dabo Gnako (Nr. 9) am schnellsten. Mit einem gekonnten Dribbling ließ er Herthas Nr. 3 stehen und versenkte den Ball präzise ins rechte untere Eck – 1:1! Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Hertha übernimmt erneut die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel nahm der BSC einige personelle Veränderungen vor, doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Hertha hingegen blieb beim eingespielten Personal – und das zahlte sich aus. In der 49. Minute wurde ein Freistoß schnell ausgeführt, Herthas Nr. 11 stürmte in den Strafraum und traf sehenswert in den rechten Winkel – 2:1.

Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Sendlinger Tor: Erneut war es ein Angriff über den linken Flügel, der zur Vorarbeit auf Herthas Nr. 9 führte. Dieser hatte keine Mühe, den Ball unten links zum 3:1 einzuschieben.

Traoré bringt Hoffnung – doch Hertha bleibt eiskalt

In der 56. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf: Nach einem unübersichtlichen Getümmel im Strafraum landete der Ball bei der Nr. 13, Murat Traoré. Mit einem präzisen Schuss in den rechten oberen Torwinkel stellte er den Anschluss zum 3:2 her.

Doch der BSC fand nicht mehr ins Spiel zurück. Zu anfällig war die Defensive, zu ideenlos das Aufbauspiel. Hertha nutzte das eiskalt aus.

Zwei weitere Gegentore besiegeln die Niederlage

In der 68. Minute erhöhte Hertha auf 4:2 – erneut begünstigt durch schwaches Abwehrverhalten. Den Schlusspunkt setzte dann ein Foulelfmeter in der 77. Minute: BSCs Nr. 24 brachte Herthas Nr. 11 zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte die Nr. 8 sicher zum 5:2-Endstand.

Fazit: Viel Luft nach oben für den BSC

Hertha München war an diesem Tag in allen Belangen die bessere Mannschaft. Der BSC Sendling agierte über weite Strecken zu passiv, insbesondere defensiv fehlte die Stabilität. Die Niederlage sollte Warnung und Ansporn zugleich sein – der aktuell noch gehaltene vierte Tabellenplatz ist mit solchen Leistungen nicht dauerhaft zu verteidigen. Jetzt ist Charakter gefragt – aufstehen, zusammenreißen und im nächsten Spiel zeigen, was wirklich in dieser Mannschaft steckt!