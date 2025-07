BSC Sendling startet mit Testspiel in die neue Saison

Testspiel – Sonntag, 20. Juli 2025

Was für ein Gefühl – die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder! Bei hochsommerlichen Temperaturen kehrte der BSC Sendling am Sonntag auf den Platz zurück. Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison empfing unsere 1. Herrenmannschaft den FC Biberg – und trotz Niederlage überwog am Ende die Freude: Fußball ist wieder da!