BSC Sendling mit Teilerfolg – 2:2 beim FC Espanol

Nach drei Niederlagen in Folge war die Stimmung beim BSC Sendling angespannt. Zwar rangiert man mit Platz 4 weiterhin im oberen Drittel der Tabelle, doch um ernsthaft um den Aufstieg mitspielen zu können, mussten dringend wieder Punkte her – idealerweise ein klarer Sieg. Der FC Espanol jedoch stellte sich kämpferisch und machte den Sendlingern den Sonntagnachmittag alles andere als leicht.

In der 39. Minute folgte dann die verdiente Führung: Über die linke Seite leitete Marc Caboche (Nr. 2) den Angriff ein, zog energisch zur Mitte und legte präzise auf Emin Abazovic (Nr. 7) quer. Dieser verwandelte souverän und schob den Ball eiskalt am Torhüter vorbei ins Netz – 0:1 für den BSC Sendling!

Dies war auch der Pausenstand – 0:1 für den BSC Sendling nach einer kämpferisch überzeugenden ersten Hälfte.

Zweifelhafter Elfmeter verhindert möglichen Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe im Mittelfeld und versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Das Spiel verlor an Tempo, und es plätscherte bis zur 76. Minute dahin – dann der Schock für den BSC. Ein schneller Vorstoß des FC Espanol hebelte die Sendlinger Defensive aus. Die Abwehr und der Torwart konnten die Situation nicht klären, und Espanol nutzte die Gelegenheit eiskalt zum 1:1.

Der Ausgleich zeigte Wirkung: Der BSC wirkte verunsichert und tat sich in der Folge schwer, offensiv Akzente zu setzen. Das Team kam nicht mehr richtig ins Spiel und konnte sich kaum noch befreien.

In der 84. Minute folgte dann eine äußerst umstrittene Szene. Bei einem Angriff der Gastgeber über den rechten Flügel stellte sich BSC-Spieler Nr. 15 mutig in den Schussweg. Der Ball traf dabei den eng am Körper liegenden Arm – zur Überraschung vieler entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter. Eine sehr harte Entscheidung, denn selbst mit großzügiger Auslegung war hier kaum eine strafbare Aktion zu erkennen. Doch wie so oft im Fußball gilt: Der Schiedsrichter hat das letzte Wort.

Später Ausgleich nach Rückstand – BSC Sendling erkämpft Punkt beim FC Espanol

Der umstrittene Elfmeter in der 84. Minute brachte den FC Espanol mit 2:1 in Führung und ließ beim BSC Sendling zunächst die Köpfe hängen. Doch statt sich geschlagen zu geben, zeigte die Mannschaft in den Schlussminuten noch einmal vollen Einsatz.

Nur wenige Minuten später setzte sich Murat Traoré (Nr. 13) auf dem rechten Flügel zu einem starken Solo an. Trotz eines robusten Klärungsversuchs des Gegners blieb der Ball im Spiel und landete genau vor den Füßen von Abdoul Fofana (Nr. 29). Dieser wurde im Strafraum klar gefoult, und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt: diesmal ein unstrittiger Elfmeter für den BSC.

Papisse Dabo Gnako (Nr. 9) übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:2-Endstand.

Fazit:

In einer umkämpften Partie sicherte sich der BSC Sendling einen späten Punkt. Dennoch wurde deutlich, dass noch einige Feinjustierungen nötig sind, um den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten. Das spielfreie Wochenende bietet nun Gelegenheit, neue Kräfte zu sammeln und sich optimal auf das nächste Auswärtsspiel am 27. April gegen den FC Hertha München vorzubereiten.