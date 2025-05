BSC Sendling gelingt Revanche – 3:2-Auswärtssieg beim TSV München Ost

In einem intensiven Spiel der Kreisklasse 4 setzte sich der BSC Sendling München 1918 mit 3:2 beim TSV München Ost durch und sicherte sich damit die Revanche für das 5:5 im Hinspiel.

Der TSV erwischte zunächst den besseren Start: In der 27. Minute brachte Valentin Markmüller die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch der Vorsprung hielt nicht lange – in der 38. Minute lenkte TSV-Verteidiger Frederik Voss den Ball unglücklich ins eigene Netz, was den 1:1-Ausgleich bedeutete.