BSC Schwalbach vs. SG Kelkheim

An diesem ersten Sommertag im Frühjahr gelang dem BSC Schwalbach ein großer Schritt in Richtung Qualifikationsspiel, denn im Heimspiel gegen den Drittplatzierten SG Kelkheim sicherte sich das Team von Trainer Wolle Höhn einen verdienten 2:1 Erfolg und kann die Verfolger auf Distanz halten. Das BSC-Team hatte auch den besseren Start und war in der ersten Halbzeit tonangebend, ohne aber die Vorteile in zählbares umzuwandeln. Die Gäste aus Kelkheim waren stabil und verhinderten durch gute Defensivarbeit lange einen Schwalbacher Führungstreffer. Gute Möglichkeiten für den BSC gab es in der ersten Halbzeit schon einige, aber die Abschlüsse von B. Baumgärtner, S. Parfenovics A. Sak oder Neuzugang W. Mut, der mit einem Schuss aus spitzem Winkel scheiterte, blieben ohne zählbaren Erfolg. Die Gäste blieben in der ersten Halbzeit blass und BSC Keeper J. Rossmann verlebte einen sonnigen Tag ohne Stress. Der 0:0 Pausenstand hatte aber nicht lange Bestand, denn in der 47. Spielminute stand der B. Baumgärtner goldrichtig und nutzte einen Abpraller zur 1:0 Führung. Mit diesem Start in die zweite Halbzeit machte sich eine Zufriedenheit breit, die aber nicht lange anhielt. Mit einem Pass zum Zielspieler der Gäste im BSC Strafraum folgte ein Zweikampf mit Folgen, denn der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Ein Kelkheimer Schütze trat an und BSC Schlussmann J. Rossmann fischte sich den Ball, aber der Strafstoß wurde wiederholt und diesmal war Kelkheim zum 1:1 Ausgleich erfolgreich. Die Mehrzahl der guten Torchancen hatte aber weiterhin das BSC-Team, ein Schuss von Capitano R. Erilmez strich über die Latte und auch weitere gute Ansätze blieben unvollendet, bis Torjäger S. Parfenovics in der 71. Spielminute mit einem Volleyschuss den 2:1 Siegtreffer erzielte. Es blieben nun noch 20 Minuten Zeit für die Gäste, um die Niederlage noch abzuwenden. Der BSC Torwart J. Rossmann hatte etwas dagegen, wie auch das gesamte Schwalbacher Team, das bis zum Abschluss kaum Zweifel aufkommen ließ, wer hier mit drei Punkten vom Feld geht. Mit diesem Erfolg hat sich die Mannschaft auf jeden Fall die Sicherheit zurückgeholt, die vor wenigen Wochen irgendwo zwischen Ruppertshain und Bad Soden verloren ging, und mit diesem Schwung sollte das anvisierte Saisonziel auch erreicht werden.