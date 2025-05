BSC Schwalbach II – FC Schwalbach II

Mit einem verdienten, aber auch etwas glücklichen 4:3 Erfolg beendete die Zweite Mannschaft des BSC ihre Serie der Erfolgslosigkeit und kann nach dem Derbysieg wieder positiver in die nähere Zukunft schauen.

Das Spiel begann wie so oft in letzter Zeit, das der BSC das Spiel machte, das fehlende Tempo aber dafür sorgte, dass nur wenig Gefahr vor des Gegners Tor erzeugt wurde.

Mit einem schnellen Gegenangriff des FC II kam nach 16 Minuten durch D. Polic der 0:1 Führungstreffer, wobei nicht wenige eine Abseitsstellung des Torschützen gesehen haben wollten.

Der BSC versuchte weiter sein Glück in der Offensive, konnte aber nur selten gefährlich werden. Ein Ballverlust an der Außenlinie war der Ausgangspunkt zum zweiten Gegentreffer, den wieder D. Polic erzielte und zunächst sah es nicht so aus, als hätte der BSC die Mittel, um das Blatt zu wenden. In der 44. Minute segelte ein Eckball vor das Tor der Sportfreunde und nach einem schlechten Klärungsversuch schoss A. Dimitrijevic aus fünf Metern zum 1:2 Pausenstand in die Maschen und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn spielte sich der dribbelstarke Neuzugang M. Favoretti in den FC Strafraum und wurde zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte A. Skibba sicher zum 2:2 Ausgleich. Nun hatte der BSC wieder Feldvorteile und auch ein Chancenplus, es dauerte aber bis zur 68. Spielminute, bis M. Favoretti den Ball für C. Haller auflegte, der die Kugel zur 3:2 Führung Einnetzen konnte. Jetzt wurde das Team des FC Schwalbach II wieder wach, zog das Tempo an und kam postwendend durch V. Hase zum 3:3 Ausgleich. Jetzt wogte das Spiel hin und her und die Entscheidung fiel in der 86. Spielminute, als der frische M. Rehlinger im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde und A. Skibba den fälligen Strafstoß erneut sicher verwandelte und sein Team zum Sieg schoss. Einen unglücklichen Zusammenprall zweier Spieler kurz vor Spielende überschattete leider die Begegnung, weil beide Akteure mit Platzwunden am Kopf vom Spielfeld ins Krankenhaus mussten, wir wünschen beiden eine schnelle Genesung und gute Besserung. So durfte diesmal das BSC-Team jubeln und nimmt die drei Punkte gerne mit aufs Konto.