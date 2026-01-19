BSC Regensburg verstärkt sich mit einem Spielertrio

Verstärken konnte sich der Stadtverein in allen Mannschaftsteilen. Mit Offensivkraft Ben Schüller, Mittelfeldmann Lukas Fuchs und Defensivspieler Samuel Heselschwerdt zogen die Verantwortlichen drei junge Zugänge an Land. Alle kommen von ihrem jeweiligen Stammverein per Zweitspielrecht zum BSC, für den sie ab sofort spielberechtigt sind. Das Trio hat im Herbst ein Studium bzw. Referendariat in Regensburg aufgenommen und zuletzt bereits bei der Klica-/Verschl-Truppe mittrainiert. Hervorzuheben ist vor allem der bisherige Werdegang von Schüller. Der Jungspund sammelte beim oberbayerischen SV Waldeck Obermenzing erste Bezirksliga-Erfahrung und spielte letzte Saison in der U19-Bayernliga. Sechs Tore erzielte er da. „Die drei Spieler sind nun fest bei uns. Sie genossen eine super Jugendausbildung und werden eine sofortige Verstärkung für uns sein“, frohlockt Dominik Wolfrath, der gemeinsam mit Tobias Smolarczyk die sportliche Leitung beim BSC bildet und die „Neuen“ als „jung, ambitioniert und entwicklungsfähig“ charakterisiert. Somit würden sie genau ins Portfolio passen.



Hinsichtlich der kommenden Spielzeit ist die Kaderplanung ebenfalls schon weit fortgeschritten beim Bezirksliga-Newcomer. „Der feste Kern bleibt zusammen und hat – ligaunabhängig – fest für die neue Saison zugesagt. Lediglich ein, zwei Spieler könnten studiums- oder berufsbedingt wegbrechen. Das steht aber noch nicht fest“, gibt Wolfrath einen Einblick. Gespräche mit potenziellen Sommer-Neuzugängen laufen und könnten zeitnah auf fruchtbaren Boden fallen. „Sie sollen zu unserem Konzept und unserer Philosophie passen“, betont Wolfrath hierbei.



Im ständigen Austausch befindet sich der Spartenleiter während der Winterpause mit dem Trainerduo Nizar Klica und Rudi Verschl. Zwar ist die Verlängerung der beiden gleichberechtigten Coaches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spruchreif, doch es sieht ganz danach aus, dass die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortgeführt aus. „Mitte der Vorbereitung wollen wir das finalisieren. Aus Sicht des Vereins spricht nichts dagegen, weiterzumachen“, so Wolfrath, der lobende Worte für die Trainer findet: „Sie ergänzen sich in der Trainingsarbeit und am Spieltag super, haben sich ab Sommer schnell reingefuchst. Durch eine schwierige Negativserie im August/September haben wir uns auch aufgrund der beiden super herausgearbeitet. Auch die Mannschaft steht total hinter den beiden.“



Mit Blick auf die Restsaison hat Dominik Wolfrath ein gutes Bauchgefühl: „Eine gute Ausgangsbasis steht schonmal. Der Kader wird in der Restrückrunde – anders als im August – komplett sein und wir hoffen, die nötigen Punkte für den direkten Klassenerhalt zu holen.“ In der am 27. Januar beginnenden Vorbereitung testet der BSC Regensburg mitunter auch gegen Mannschaften aus einem höheren Regal, darunter die Landesligisten FC Kosova und SV Etzenricht sowie Bezirksliga-Primus FC Amberg.