BSC Regensburg verstärkt sich fünffach & verliert Knauer

Bereits einiges an Bezirksliga-Erfahrung bringt Philipp Eigenstetter mit. Der 23-Jährige wechselte vom FC Viehhausen an den Brandlberg, war zuvor in Bach, Ziegetsdorf und beim Sportclub aktiv. Von der zweiten Mannschaft des SC Regensburg kommt ein Spieler-Duo. Einmal Jonas Blechta (26) und zum Zweiten Torjäger Marius Göhl (24). Letzterer steuerte in der abgelaufenen Kreisklassen-Saison über 30 Scorer-Punkte in 21 Spielen bei.



Sportclub-Vergangenheit weisen auch die Neuzugänge 4 und 5 vor. Atakan Sönmez gehörte bis dato dem Bezirksliga-Kader des FSV VfB Straubing an. Nach einer längeren Verletzungspause möchte der 21-jährige Ex-Fortune zunächst seine Fitness wieder nach oben schrauben. Außerdem verpflichtete der BSC Valdrin Mrasoraj (23), der zuletzt für den SV Sulzbach/Donau spielte.



„Das sind alles junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler, die auf die Herausforderung Bock haben. Mit Anfang bis Mitte 20 passen sie auch vom Altersprofil zu uns“, freut sich BSC-Abteilungsleiter Dominik Wolfrath.



Kurzfristig hat sich Torjäger Florian Knauer, mit 25 Saisontoren der Aufstiegs-Garant der Regensburger, verabschiedet. Er wagt den erneuten Sprung in die Landesliga Mitte, wurde sich am Dienstag mit dem TSV Bogen einig. Wolfrath sieht den „bitteren“ Abgang auch als „Chance für andere. Jetzt müssen andere Spieler in die Bresche springen und noch mehr Verantwortung übernehmen.“ Aufgrund der Kurzfristigkeit werde man Knauer nicht mehr eins zu eins ersetzen können durch eine Neuverpflichtung. Ansonsten steht dem BSC aus dem Meister-Kader lediglich Stefan Rakicevic nicht mehr zur Verfügung, der 31-Jährige zog zurück nach Serbien.



Die bisherige Sommer-Vorbereitung war beim Bezirksliga-Neuling durchzogen von personellen Schwierigkeiten. „Wir haben viele noch angeschlagene Spieler und Urlauber. Dadurch verlief alles bisher etwas zäh. Wir hoffen, nächste Woche wieder komplett zu sein, um in den letzten zwei Tests sowie im Pokalspiel gegen Sallern vernünftig abzuschneiden“, berichtet Dominik Wolfrath. Das neue Trainerteam sammle aktuell viele Eindrücke. „Es gilt, dass sich die neue Spielidee einspielt.“