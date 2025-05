BSC Regensburg: Klica & Verschl neue Cheftrainer

Beim BSC Regensburg dürfte man dieser Tage aus dem Grinsen nicht mehr herauskommen. Die Kicker vom Brandlberg tüteten am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga 1 ein, steigen erstmalig in die Bezirksliga auf. Angegangen wird das Abenteuer mit zwei neuen Übungsleitern. Der ehemalige Top-Techniker der Fortuna Regensburg, Nizar Klica , bildet in Zukunft gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Rudi Verschl ein gleichberechtigtes Trainer-Tandem. Die beiden 33-Jährigen steigen in die Fußstapfen von Meistertrainer Edi Ipfelkofer .

Die BSC-Entscheidungsträger versprechen sich viel von dieser Lösung: „Die beiden kennen sich privat schon länger und ich kenne Nino auch schon eine Zeit lang. Seit Winter ist er bei uns im Verein dabei, spielt bei den Alten Herren. Daher ist es für ihn kein Kaltstart. Rudi ist schon immer ein BSCler, während Nino mit seiner langjährigen höherklassigen Spielererfahrung einen externen Touch mit reinbringt“, so Abteilungsleiter Dominik Wolfrath, der es natürlich nicht verpassen möchte, dem scheidenden Edi Ipfelkofer für seine geleistete Arbeit zu danken: „Er hat eine super Arbeit gemacht in diesen zwei Jahren und hat einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute.“



Für die erste Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte ist das Ziel klar gesteckt: den Klassenerhalt einfahren, dabei wenn möglich frühzeitig die Schäfchen ins Trockene bringen. Ein Zittern bis zum Schluss soll vermieden werden. Der neue Coach formuliert es so: „Wir wollen gleich zum Start punkten und uns erstmal in der oberen Tabellenhälfte festbeißen, damit wir nicht im letzten Drittel der Saison unter Druck stehen und unbedingt Punkte im Abstiegskampf brauchen“, meint Nizar Klica, dessen Erfahrung ihn eines gelehrt hat: „Wenn du hinten drin stehst, kommst du meist einfach nicht mehr raus.“



Beim SV Fortuna Regensburg spielte Klica jahrelang auf Landesliga-Niveau, zählte zu den technisch versiertesten Mittelfeldspielern der Liga. Erste Trainererfahrungen sammelte er beim Bezirksligisten VfB Bach. Dort fungierte er zunächst als spielender Co-Trainer und stieg dann zum hauptverantwortlichen Spielertrainer auf. Drei Jahre war er am Donau-Ufer. Weshalb hat Klica dem BSC zugesagt? „Hauptpunkt ist der Kader. Ich sehe da junge, starke, ehrgeizige und lernwillige Spieler. Dazu kommt natürlich die tolle Anlage und die Struktur, die der BSC vorweist“, antwortet die 33-jährige Frohnatur.



In der Zwischenzeit stecken die Verantwortlichen des Stadtklubs mitten in der Kaderplanung. Diese ist weit vorangeschritten. „Der große Kern der Mannschaft bleibt zusammen, zudem sind wir mit ein, zwei potenziellen Neuzugängen in Gesprächen“, berichtet Spartenleiter Wolfrath, der freilich Augen und Ohren offenhält nach möglichen weiteren Verstärkungen.