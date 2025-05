BSC Regensburg ist erstmals Bezirksligist

Party-Zone Brandlberg! Blau-gelber Rauch umhüllte nach 19 Uhr die Sportanlage im Regensburger Norden. Die Fußballer des BSC haben am letzten Spieltag der Kreisliga 1 ihr Meisterstück gemacht. Und steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf. Es ist das perfekte Abschiedsgeschenk für den scheidenden Trainer Edi Ipfelkofer, der im Heimspiel gegen den SV Wiesent im ersten Durchgang noch ein wenig zittern musste, ehe seine Mannschaft nach Wiederbeginn Tor um Tor nachlegte. Der SV Burgweinting gewann parallel ebenfalls mit 5:0 und zieht als Tabellenzweiter in die Relegation ein. Dort heißt der Gegner am kommenden Freitag TV Riedenburg. „Unten“ gab es ein Herzschlagfinale. Die SpVgg Ziegetsdorf trotzte Donaustauf einen Punkt ab und zog am nun punktgleichen SV Türk Genclik vorbei, der Nerven zeigte und sein Spiel in Harting verlor. Damit rettet sich Ziegetsdorf auf den letzten Drücker direkt, während Türk Genclik in die Abstiegs-Playoffs muss. Der SV Wiesent stand aufgrund des Rückzugs des SV Sulzbach/Donau ohnehin schon als zweiter Relegant fest.



Mit einem 7:1 gegen den FC Mintraching verabschiedete sich der SV Obertraubling am letzten Spieltag vor 120 Zuschauern in die Pause. Bereits in der zweiten Minute netzte Max Heberlein für die Hausherren ein, Tobias Fuchs (14.), Marcel Scherl (42.) und erneut Max Heberlein (45.+1.) brachten es in der ersten Halbzeit auf bereits 4:0. Auch in der zweiten Hälfte fielen der Tore, Moritz Groda erhöhte in der 53. Minte, dann traf Aaron Berg ebenfalls für die Hausherren (57.) und Tobias Fuchs versenkte in der 61. Minute erneut für den SV. Einen Ehrentreffer landete Christian Balk in der 75. Minute für den FC. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Leopold Kellner, Anton Steinwender







Am letzten Spieltag lieferte der FC Oberhinkofen seinen 80 Fans nochmal einen Heimdreier gegen den TSV Wörth/Donau. Felix Groda schob bereits in der dritten Minute für den FCO ein, Jakob Blank erhöhte in der zehnten Minute, dann hieß es zehn Minuten Auszeit für Konstantin Fuchs vom TSV. Jakob Brau verkürzte in der 22. Minute, doch Florian Wittl erhöhte in der 26. Minute wieder. Kurz vor der Halbzeitpause netzte Martin Gazdek zum 3:2 für die Gäste ein. Den letzten Treffer in der Partie landete Christoph Huber mit einem Elfer in der 70. Minute. Zum Abschluss gab es für Pedro Dobberke (FC Oberhinkofen) in der 90. Minute noch die rote Karte, dann erklang der Abpfiff. Schiedsrichter: Jonas Daiser, Karl Zwickl, Armin Veitl







Mit einem torlosen Remis verabschiedeten sich die SG Walhalla Regensburg und der Freie TuS Regensburg aus der Saison. Walhalla erzielte den Ligaerhalt, der TuS bleibt undankbarer Dritter. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Markus Schmiedefeld, Maximilian Vollmer







Ebenfalls ein Remis erzielte die SpVgg Ziegetsdorf vor 60 Zuschauern gegen den angereisten SV Donaustauf. Während die SpVgg wegen des Sulzbach-Rückzugs den Klassenerhalt feiert, konnte sich der SV den sechsten Rang in der Saison einholen und bleibt Kreisligist. Erik Schelinsky brachte in der 62. Minute die Gäste in Front, Philipp Resch erzielte in der 69. Minute den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Marius Hägle, Günter Eibner, Max Meier







Der SV Harting ließ dem SV Türk Genclik wenig Chancen vor 120 Besuchern. Durch die abschließende Niederlage müssen die Regensburger in die Abstiegs-Relegation. In der 23. Minute netzte Pascal Fehr zum 1:0 für die Hartinger ein, die den Ligaerhalt meisterten. In der zweiten Hälfte sah Atakan Korkmaz die Zehn-Minuten-Auszeit (48., SV Türk Genclik Regensburg), erst in der 79. Minute kam Devrin Ayhan zum Abschluss für die Gäste, doch Pascal Fehr brachte in der 80. Minute erneut die Führung für den SV Harting. In der 81. Minute sah Arash Ghafoori die rote Karte, kurz vor Schluss schob Florian Hasanaj für die Hausherren nochmal ein, für die Gäste gab es nur noch zwei Ampelkarten, in der 90. Minute Yasin Demir und in der Nachspielzeit (90.+1.) für Devrim Ayhan. Schiedsrichter: Simon Ettl, Maximilian Schäfer, Johannes Beck







Der BSC Regensburg konnte sich auch am letzten Spieltag der Saison behaupten, versetzte dem Abstiegs-Releganten SV Wiesent vor 220 Schaulustigen eine 5:0-Niederlage und steigt als Meister erstmals in die Bezirksliga auf. Klar wurde es erst im zweiten Durchgang. Michael Schneider netzte bereits in der sechsten Minute zum 1:0 ein, Kilian Gambs erhöhte in der 55. Minute, weitere Treffer landeten Achim Pröll (65.), Finn Geiger (73.) und Felix Domesle versenkte die letzte Bude in der 81. Minute. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Kiran Becker, Quirin Blank







Vor gut 100 Zuschauern konnte sich der SV Burgweinting ebenfalls mit einem 5:0 in die Aufstiegs-Relegation bringen. Zu Gast am letzten Spieltag war der künftige A-Klassist SV Sulzbach/Donau, der keinen Abschluss erzielte. Ali Milak brachte die Hausherren in der 15. Minute in Front, mit zwei Buden in Folge baute Linus Printz (18., 20.) die Führung weiter aus, doch auch Steve Yamba Noudjo konnte noch in der ersten Halbzeit einen Treffer für den SVB versenken, was den Zwischenstand von 4:0 mit sich brachte. Die letzte Bude netzte Sanvie Sodji in der 84. Minute ein. Schiedsrichter: Michael Sperger, Maximilian Bengsch, Edward Kurpakov