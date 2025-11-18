BSC Preußen gegen Ludwigsfelde – Kampf um Stabilität und Richtung

Wenn am morgigen Mittwochabend um 19:30 Uhr der Ball rollt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die zuletzt unterschiedliche Gesichter zeigten. Der BSC Preußen feierte in seinem letzten Auftritt einen überzeugenden 3:0-Heimsieg über Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg. Schon in der 4. Minute brachte David Nieland seine Mannschaft in Führung, ehe Tim Tschechne in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase sorgte erneut Nieland in der 84. Minute für den Endstand. Besonders auffällig: Die Defensive der Preußen stand stabil, und auch der frühe Druck nach vorne zeigte Wirkung.

Der Ludwigsfelder FC hingegen erlebte beim 3:2-Heimerfolg gegen den SV Altlüdersdorf ein Wechselbad der Gefühle. Nach Treffern von Romario Hartwig in der 18. und 67. Minute sowie einem verwandelten Foulelfmeter durch Lennard Quanz in der 23. Minute schien der Sieg früh gesichert, doch Altlüdersdorf kam noch einmal heran. Ceif Ben-Abdallah traf in der 74. Minute zum 3:2-Endstand. Bitter für die Gäste: Ricardo Franke sah in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte.

Für die Hausherren ist die Partie eine große Chance, den jüngsten Aufschwung zu bestätigen und den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Ludwigsfelde, aktuell mit 17 Punkten im sicheren Mittelfeld, will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.