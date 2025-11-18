 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Diemo Nimptsch

BSC Preußen gegen Ludwigsfelde – Kampf um Stabilität und Richtung

Brandenburgliga: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Brandenburgliga wird mit der Partie zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem Ludwigsfelder FC am morgigen Mittwochabend fortgesetzt. Beide Teams gehen mit gegensätzlichen Vorzeichen in das Duell, das sportlich wie emotional von Bedeutung ist.

---

Morgen, 19:30 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
19:30

Wenn am morgigen Mittwochabend um 19:30 Uhr der Ball rollt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die zuletzt unterschiedliche Gesichter zeigten. Der BSC Preußen feierte in seinem letzten Auftritt einen überzeugenden 3:0-Heimsieg über Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg. Schon in der 4. Minute brachte David Nieland seine Mannschaft in Führung, ehe Tim Tschechne in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase sorgte erneut Nieland in der 84. Minute für den Endstand. Besonders auffällig: Die Defensive der Preußen stand stabil, und auch der frühe Druck nach vorne zeigte Wirkung.

Der Ludwigsfelder FC hingegen erlebte beim 3:2-Heimerfolg gegen den SV Altlüdersdorf ein Wechselbad der Gefühle. Nach Treffern von Romario Hartwig in der 18. und 67. Minute sowie einem verwandelten Foulelfmeter durch Lennard Quanz in der 23. Minute schien der Sieg früh gesichert, doch Altlüdersdorf kam noch einmal heran. Ceif Ben-Abdallah traf in der 74. Minute zum 3:2-Endstand. Bitter für die Gäste: Ricardo Franke sah in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte.

Für die Hausherren ist die Partie eine große Chance, den jüngsten Aufschwung zu bestätigen und den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Ludwigsfelde, aktuell mit 17 Punkten im sicheren Mittelfeld, will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
0
1
Abpfiff

In einem intensiven und taktisch geprägten Spiel entschied ein später Treffer das Duell zwischen Schöneiche und Bernau. Tom Gericke erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages und sicherte der Mannschaft drei wichtige Punkte. Für Germania war es dagegen die siebte Saisonniederlage – das Team steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
4
4
+Video

In einer spektakulären Begegnung trennten sich Fürstenwalde und Sachsenhausen mit 4:4. Schon zur Pause stand es 1:3 – Andor Müller traf in der 13. Minute per Foulelfmeter, Justin Komossa erhöhte in der 20. Minute, ehe Erik Steinmetz in der 26. Minute per Strafstoß verkürzte. Jan-Paul Platte stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Yvan Ghilslain Ngoyou traf doppelt in der 54. und 76. Minute, bevor Timo Hirschle in der 77. Minute für TuS erneut vorlegte. Doch kurz vor Schluss sorgte Ingo Wunderlich in der 88. Minute für den Ausgleich. Ein wildes Spiel, das beiden Teams viel abverlangte.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
2
5
Abpfiff

Der 1. FC Frankfurt feierte einen furiosen Auswärtssieg. Lennox Liebner traf früh in der 7. Minute, ehe Alexander Möhl in der 13. Minute für Werder ausglich. Moritz Markowski brachte die Gastgeber in der 40. Minute sogar in Führung, doch Marcel Georgi drehte die Partie mit Treffern in der 42. und 60. Minute. Dazwischen und danach schlug Danny Mank doppelt zu – in der 56. und 62. Minute. Ein starker Auftritt der Gäste.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
1
2
Abpfiff

Spitzenreiter Neuruppin hat Moral bewiesen. Nach einem Rückstand durch Erik Sauer in der 52. Minute drehte das Team von Trainer Dietmar Demuth das Spiel in der Schlussphase. Rafael Conrado Prudente traf in der 72. Minute zum Ausgleich, Jannik Niklas Schröder erzielte in der 90.+3 Minute den späten Siegtreffer. Für Aufsteiger Stahl, bei dem der Traum vom Punktgewinn platzte, war es bereits die fünfte Saisonniederlage – Neuruppin dagegen hat weiter die Tabellenführung inne.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
1
1

Im Duell teilten sich beide Teams die Punkte. Alpha Njie brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Alexander Eirich in der 42. Minute für Ahrensfelde ausglich.Altlüdersdorf verpasste damit den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ahrensfelde bleibt mit 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
2
0
Abpfiff

Der Brandenburger SC Süd 05 ist erster Verfolger des Tabellenführers. Nach einer zähen ersten Halbzeit erlöste Joel Maurice Fels die Heimfans in der 74. Minute mit dem 1:0. In der Nachspielzeit erhöhte Can Cinar (90.+1 Minute) auf 2:0. Brandenburg hält den Druck auf Neuruppin aufrecht. Für Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen war es die fünfte Saisonniederlage – dennoch bleibt das Team im oberen Tabellendrittel.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
13:00

