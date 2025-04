BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow überrascht beim TuS Sachsenhausen

Beide Teams gingen mit gegensätzlichen Voraussetzungen in die Partie. Der TuS 1896 Sachsenhausen wollte mit einem Heimsieg in der Tabelle an den Spitzenteams dranbleiben, während der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow dringend Zählbares benötigte, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahmen die Gäste in der zweiten Hälfte das Kommando.