Dem BSC Kelsterbach steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

BSC Kelsterbach: Sieben gehen, zehn kommen Großer Umbruch im Sommer: Der BSC stellt sich für die Saison 25/26 neu auf +++ Nils Ostertag kehrt aus Eddersheim zurück Verlinkte Inhalte KOL Main-Taunus BSC K.-bach Mohamed Asbahe Dennis Hombach Bahri Eyuep + 17 weitere

Kelsterbach. "Oben mitspielen", hieß die Ambition des BSC Kelsterbach vor der Saison. Mit 29 Punkten und dem aktuell zehnten Tabellenplatz in der Kreisoberliga-Main-Taunus spielt der BSC jedoch eine dürftige Saison. Nun folgt im Sommer ein großer Kader-Umbruch - nachdem bereits vier Spieler den Verein im Winter verlassen haben, kommen nun sieben weitere Abgänge im Sommer dazu. Auf der anderen Seite sollen zehn Neuzugänge die Kelsterbacher in der kommenden Saison wieder in bessere Gefilde führen - darunter ein namenhafter Rückkehrer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Wir hatten anderes vor. Diese Saison war nichts, so ehrlich muss man sein", findet Kelsterbach-Coach Dennis Hombach deutliche Worte. Zumal die Devise, angesichts des ersten Platzes der Rückrundentabelle der vergangenen Saison, eine andere war. Bereits in der Winterpause hatten mit Nick Rothenburger (SV Klein-Karben), Nabil Bosehmad, Joao Pedro Caninhas Pacheco (beide 02 Griesheim) und Maurizio Mostacci (TuRa Niederhöchstadt II) gleich vier Spieler den Verein verlassen. Mit Niklas Prokasky wurde bereits ein fünfter bekannt, der sich jedoch erst zur neuen Saison in Richtung Niederhöchstadt verabschieden wird. Nun stehen zudem die Abgänge von Marco Dos Santos Ippolito, Lars Christiansen, Michele Capricano (alle drei 02 Griesheim), Davide Benincasa, Nicola Magliarisi (beide Ziel unbekannt) und Nicolas Stilger (hört auf) fest.

Nils Ostertag kehrt aus Eddersheim zurück "Durch die Tabellensituation kommt natürlich auch schlechte Stimmung und Unzufriedenheit hinzu. Einige Jungs haben dann gesagt, dass sie sich vorstellen können, den Verein im Sommer zu wechseln", erklärt Hombach die Abgänge einiger Stammspieler. "Uns wird der Umbruch auf jeden Fall gelingen", ist sich Hombach dennoch sicher. Dieser soll mit zehn Neuzugängen eingeleitet werden. Allen voran Nils Ostertag, der nach einem Jahr bei Gruppenligist FC Eddersheim II zum BSC zurückkehren wird. "Er will einfach wieder nach Hause kommen", erklärt Hombach, dessen Kontakt zum ehemaligen Torgarant nie abgerissen sei. Ferner wird sich auch Fabian Fries (FSC Eschborn) dem Team anschließen - sammelte einige Jahre Gruppenliga-Erfahrung bei TuRa Niederhöchstadt, bevor es für ihn im vergangenen Sommer zum FSC Eschborn ging.