BSC Fortuna Glienicke will im Kellerduell den Aufwärtstrend fortsetzen

Wenn am morgigen Mittwochabend in Glienicke das Flutlicht angeht, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Der BSC Fortuna Glienicke hat nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den SV 1920 Zehdenick endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und will nun nachlegen. Gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf soll der zweite Sieg in Folge her, um den aus der Abstiegszone zu kommen.

Die Gastgeber zeigten zuletzt eine starke Leistung: Nach frühem Rückstand durch John Lormis drehte Fortuna das Spiel eindrucksvoll. Marc Zellner, Simon Rychlik, Matti-Maurice Herbst, Justin Hippe und Alexander Rackwitz sorgten mit ihren Treffern für den hohen Sieg.

Für Concordia hingegen läuft die Saison bislang enttäuschend. Nach dem 0:3 bei der SG Einheit Zepernick steckt die Mannschaft weiter tief im Tabellenkeller. Vor allem die Offensivschwäche macht Sorgen – mit nur elf erzielten Toren in elf Spielen stellt Concordia die schwächste Offensive der Liga. Ein Sieg in Glienicke wäre deshalb enorm wichtig, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren.

Beide Teams trennen vor dem direkten Duell lediglich ein Punkt. Fortuna steht mit acht Zählern auf Rang 14, Concordia mit sieben Punkten auf Platz 15. Ein echter Abstiegskracher also, in dem Kampfgeist, Geduld und Effizienz über den Ausgang entscheiden werden.