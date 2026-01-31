BSC Fortuna Glienicke: „Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv“

– Foto: Anna Zeller/Verein

Der neue Trainer Christian Städing äußert sich im FuPa-Teamcheck erstmals zur Situation beim Landesligisten BSC Fortuna Glienicke. Nach einem schwierigen Saisonverlauf sollen Struktur, Fitness und Mentalität die Basis für Stabilität und einen Neuanfang bilden.

Nüchterner Blick auf den bisherigen Saisonverlauf Christian Städing macht keinen Hehl aus der Ausgangslage. „Wenn ein Verein in der Winterpause einen neuen Trainer sucht, kann in der Vorrunde nicht alles optimal gelaufen sein.“ Entsprechend klar fällt seine Einordnung aus: „Der Saisonverlauf verlief nicht wunschgemäß.“ Der BSC Fortuna Glienicke überwintert mit zwölf Punkten auf Platz zwölf der Landesliga Nord, was den Handlungsbedarf unterstreicht.

Neue Ausrichtung in Spielweise und Auftreten Unter Städings Leitung soll sich das Gesicht der Mannschaft anders aussehen. „Die Spielweise wird sich ein wenig ändern.“ Für die zweite Saisonhälfte kündigt er an: „Es gibt in der Rückrunde eine andere Ausrichtung.“ Sein Zielbild ist klar formuliert: „Fortuna Glienicke wird wieder selbstbewusst und spielerisch strukturiert auftreten.“

Positive erste Eindrücke von Mannschaft und Verein Trotz der Tabellenlage hat Städing schnell positive Aspekte erkannt. „Bei Fortuna Glienicke gibt es klare Vereinsstrukturen. Es gibt klare Absprachen und klare Kompetenzbereiche.“ Auch die Mannschaft hinterließ Eindruck. „Die ersten Eindrücke von der Mannschaft sind durchweg positiv.“ Besonders hebt er die Arbeitsweise hervor: „Es herrscht eine gute Trainingsmentalität.“ Gleichzeitig benennt er einen klaren Schwerpunkt: „Die Qualität der Mannschaft ist gut, im konditionellen Bereich muss gearbeitet werden.“

Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen

Das Winterwetter erschwert die Arbeit. „Bei diesen Bedingungen ist es schwer ordentlich zu trainieren“, sagt Städing. Dennoch bleibt der Fokus klar: „Wir versuchen trotzdem, uns intensiv auf die Rückrunde vorzubereiten.“ Das inhaltliche Ziel ist eindeutig: „Schwerpunkt ist die körperliche Fitness zu erhöhen.“

Trainingsstart und Inhalte der Winterarbeit

Der Startschuss fiel früh. „Trainingsstart war Anfang Januar.“ Die Vorbereitung ist vielseitig angelegt. „Mit Hallentraining und Besuche im Gym, angeleitet von unserer Physiotherapeutin Lea, versuchen wir den Jungs ein abwechslungsreiches Training zu bieten.“

Testspiele zwischen Ausfällen und ersten Erkenntnissen

Auch die Testspielphase verlief holprig. „Alle Vorbereitungsspiele sind bisher ausgefallen.“ Eine Ausnahme gab es jedoch. „Ein Spiel bei Füchse Berlin konnte absolviert werden.“ Der Gegner war anspruchsvoll: „Beim derzeitigen Tabellenführer der Berlinliga zeigte die Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit tolle Ansätze.“

Das Ergebnis ordnet Städing sachlich ein: „Auch wenn das Spiel am Ende mit 2:5 verloren wurde.“ Weitere Begegnungen sind vorgesehen. „Weitere Spiele sind geplant und terminiert.“ Gleichzeitig bleibt: „Hoffen wir, dass der Wettergott ein Einsehen hat und wir bald wieder auf den Sportplatz können.“

Bewegungen im Kader zur Winterpause

Personell gab es Veränderungen. „Einige Spieler aus dem Anschlusskader haben den Club verlassen.“ Gleichzeitig wurde gezielt nachjustiert. „Mit Hassan Saleh von Oranienburg und Jhon Salgado - ein Kolumbianer - aus Gransee haben wir zwei tolle Jungs mit enormer Qualität für die Landesliga verpflichtet.“

Qualität im Kader und Anspruch an die Mannschaft

Städing ist überzeugt vom vorhandenen Potenzial. „Ich denke aber, dass die Mannschaft insgesamt über eine gute Qualität verfügt.“ Er erinnert an die jüngere Vereinsgeschichte „Fortuna Glienicke hat in den letzten Jahren immer am Aufstieg geschnuppert.“ Der aktuelle Zustand sei erklärbar. „Es ist jetzt etwas aus dem Gleichgewicht gekommen.“ Der Weg zurück sei klar: „Was wir mit Fleiß, Disziplin und Einstellung wieder ins Lot bringen wollen.“

Er nennt bewusst Namen: „Eine Mannschaft mit Spielern wie zum Beispiel Justin Hippe, Nicklas Warwel, Marc Zellner oder Lukas Groth, um nur einige zu nennen, plus die anderen guten Fußballer plus die Neuzugänge, muss den Anspruch haben, im oberen Drittel der Tabelle zu landen.“

Realismus trotz hoher Ziele

Trotz des Anspruchs mahnt Städing Bodenständigkeit an. „Wir bekommen aber nichts geschenkt, die anderen Clubs schlafen auch nicht und nur der blanke Namen zählt auch nicht.“ Entscheidend sei die tägliche Arbeit. „Wir müssen unsere hohen Ansprüche mit Leben füllen, um diesen gerecht zu werden.“

Sein persönlicher Antrieb ist klar: „Ich und wir als Trainer haben den Anspruch und den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen, zumindest alles machbare zu investieren.“ Und falls es nicht reicht, zeigt er Sportsgeist: „Wenn dann der Gegner besser ist, bin ich der erste Gratulant, wenn auch zähneknirschend.“

Werte für Rückrunde und Zukunft

Zum Abschluss formuliert Städing die Leitlinien für die kommende Zeit. „Das werden die Eigenschaften von Fortuna Glienicke in der Rückrunde und in der Zukunft sein.“ Er benennt sie deutlich: „Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz und Lust auf Sport und Fußball in einem tollen Team.“ Damit soll der BSC Fortuna Glienicke „wieder mit Spaß Fußball spielen und erfolgreich sein“.

Tabellenlage der Landesliga Nord

Der BSC Fortuna Glienicke steht nach 14 Spielen mit drei Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 26:48 auf Rang zwölf der Landesliga Nord. Die Rückrunde soll nun sportlich wie strukturell die Wende bringen.