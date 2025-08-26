BSC Erlangen mit souveränem Sieg gegen Aufteiger

Nach der Auftaktniederlage des BSC und dem bitteren Punktverlust des ASV Herzogenaurach nach einer 3:1-Führung am ersten Spieltag trafen beide Teams am zweiten Spieltag aufeinander. Schon vor dem Anpfiff erinnerten sich ehemalige Spieler beider Mannschaften an spannende Duelle aus früheren Bezirksoberliga-Zeiten – und auch diesmal war Spannung garantiert: Der BSC wollte seiner Rolle als Absteiger gerecht werden, während der ASV als Aufsteiger möglichst früh Punkte sammeln wollte, um sich von den unteren Tabellenregionen fernzuhalten. Bei angenehmen 22 Grad und hervorragenden Platzverhältnissen eröffnete Schiedsrichter Herzig die Partie. Der BSC übernahm von Beginn an die Kontrolle, dominierte die ersten 20 Minuten mit viel Ballbesitz und Angriffen über die Flügel. Doch die letzte Präzision fehlte häufig. Besonders Stoyov (28) und Daoud (10) sorgten für Unruhe in der Defensive der Gäste. Nach einem Eckball von Braun (19) kam Szoma (7) zum Kopfball, verfehlte das Tor jedoch knapp.

In der 24. Minute reagierte der ASV erstmals und brachte mit Ernst (15) frische Defensivkraft. Dennoch blieb der BSC bis zur 42. Minute die spielbestimmende Mannschaft. Dann ein Eckball der Gäste, der nach einem Abpraller an der linken Strafraumkante erobert und über drei Stationen zu Stoyov (28) weitergeleitet wurde. Dieser setzte sich elf Meter halbrechts vor dem Tor durch und legte den Ball am stark parierenden Gästekeeper vorbei – Daoud (10) musste nur noch den Fuß hinhalten: 1:0 für den BSC. Kurz darauf ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff wechselte der BSC: Correa (25) kam für den angeschlagenen Licciardi (3). Der ASV blieb zunächst unverändert, agierte aber nun mit mehr Härte in den Zweikämpfen. Den Ball überließen sie weiterhin dem Gastgeber. In der 54. Minute folgte ein Angriff über die rechte Seite: Braun (19) legte zentral auf Stoyov (28), der zum 2:0 traf.