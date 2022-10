BSC bietet Offensivspektakel Der traditionsreiche Regensburger Kreisligist ist im Aufwind – Winkt sogar die Bezirksliga?

Am Samstag erwartete der BSC Regensburg als Rangzweiter mit 25 Punkten den Herbstmeister und Tabellenführer SV Wenzenbach (32) zum Spitzenspiel der Kreisliga 1. Die Partie endete mit einem leistungsgerechten Remis 1:1. „Zum Schluss waren wir dem Sieg näher. Aber das Unentschieden ist definitiv kein Rückschritt. Wir haben unsere Serie ausgebaut“, erklärt BSC-Coach Tobias Smolarczyk.

Wer sich derzeit den BSC anschaut, dem wird einiges geboten. Spiele mit BSC-Beteiligung weisen einen Schnitt von 5,14 Toren auf. „Unsere Stärken liegen im Offensivspiel. Darauf baut unser Spiel auf. Wir können gar nicht anders. Beton anrühren wäre nichts für uns. Da müssen wir halt einkalkulieren, dass wir das eine oder andere Gegentor mehr kassieren“, sagt Smolarczyk, der mit seinen 34 Jahren bereits ein alter Hase im Trainergeschäft des Fußballkreises Regensburg ist.

Zur Winterpause der Saison 2021/22 sah das Torverhältnis des BSC ganz anders aus. „Damals stellten wir die stärkste Defensive der Liga“, erinnert sich Smolarczyk. In der Restrückrunde durchlebte der Traditionsverein ein kleines Tief, landete nur noch zwei Siege. Im Endklassement reichte es mit 45 Punkten immerhin zu Rang fünf.

Der Start in die aktuelle Saison war etwas durchwachsen. Mit Tobias Maurer, Markus Hauser und Paul Rüttinger waren einige Abwehrspieler verletzt oder sind es immer noch. Zudem hörte Stefan Tausendpfund auf, und Alexander Parzefall wechselte zurück nach Sarching. Und so musste der BSC-Coach Florian Anschütz und Fabian Ehrhardt – er war als Stürmer gekommen – notgedrungen zu Innenverteidigern umfunktionierten. „Die beiden haben sich gut gemacht. Dennoch wissen wir, dass wir grundsätzlich zu viele Gegentore kassieren, was aber auch unserer Spielweise und Philosophie geschuldet ist“, weiß Tobias Smolarczyk.