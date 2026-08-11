BSC Berkheim stellt Bernd Schmid als neuen Cheftrainer vor

Von Links: Stellvertretender Abteilungsleiter Robert Locher, Trainer Bernd Schmid und Abteilungsleiter Daniel Schmid – Foto: (Foto: Nicole Leismann / LaOmb

Mit dem Start in die neue Saison der Kreisliga A3 Oberschwaben beginnt beim BSC Berkheim auch eine neue Ära an der Seitenlinie: Bernd Schmid übernimmt zur Saison 2026/2027 das Traineramt der ersten Mannschaft. Der erfahrene Übungsleiter tritt die Nachfolge von Jochen Bauer an, der sich nach vier Jahren beim BSC einer neuen Herausforderung stellt und künftig als Co-Trainer beim FV Illertissen II tätig sein wird.

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde der Kontakt zu Bernd Schmid durch Vorstandsvorsitzenden Markus Greiss hergestellt. „Wir haben uns intensiv mit mehreren interessanten Kandidaten ausgetauscht. Bernd Schmid hat uns dabei sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt und passt hervorragend zu unserem Weg. Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation den Aufwärtstrend der vergangenen Rückrunde fortsetzen können und trotz einer noch stärker besetzten Liga weniger Abstiegssorgen haben werden“ fasst Abteilungsleiter Daniel Schmid die Entscheidung zusammen.

Dass es zu diesem Wechsel kommen würde, stand frühzeitig in der vergangenen Saison fest. Verein und Jochen Bauer hatten sich einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende verständigt. Mit Bauer, 2022 ursprünglich als kurzfristige Lösung nach Berkheim gekommen, nachdem Christoph Mangler überraschend als Co-Trainer zum FC Wangen gewechselt war. entwickelte sich seine zweite Amtszeit in Berkheim zu einer vierjährigen Zusammenarbeit, in der er die Mannschaft durch sportlich anspruchsvolle Jahre führte.

Für B. Schmid ist es nach seinem Engagement beim SV Tannheim 2011 erst die zweite Trainerstation im Bezirk Oberschwaben (ehemals Riss). Die vergangenen Jahre stand er in fast 400 Spielen für unterschiedliche Teams im württembergischen und bayrischen Allgäu an der Seitenlinie. Zuletzt trainierte Schmid bis September 2025 den TSV Lautrach-Illerbeuren in der Kreisliga Allgäu Nord. Die vergangenen Monate nutzte er intensiv, um sich mit seinem künftigen Team vertraut zu machen. Während der Rückrunde war Schmid regelmäßig bei den Spielen der ersten Mannschaft vor Ort und verschaffte sich einen umfassenden Eindruck von Mannschaft, Vereinsumfeld und Liga. Besonderes Augenmerk legte er zudem auf die A-Jugend der SGM Illertal (Spielgemeinschaft zwischen BSC Berkheim, SV Erolzheim und SV Kirchdorf), aus der zur neuen Saison insgesamt sechs Spieler zu den Aktiven stoßen. Mit Magnus Merk, Maximilian Lehner und Paul Simmler konnten drei von ihnen bereits in der vergangenen Spielzeit erste Erfahrungen in der ersten Mannschaft sammeln. Die Integration der jungen Talente soll ein wichtiger Baustein der sportlichen Entwicklung in den kommenden Jahren sein. Komplettiert werden die Neuzugänge durch Benedikt Berger. Nach Jahren bei Bezirksligist TSV Kirchberg kehrt der Routinier zu seinem Jugendverein zurück und wird kommende Saison in der ersten Mannschaft zwischen den Pfosten stehen.

Das erste Zwischenfazit von Schmid fällt positiv aus: „Die Vorbereitung mit der Mannschaft hat bisher viel Spaß gemacht. Ich habe einen ausgewogenen Kader vorgefunden, bei dem zunächst das Hauptaugenmerk darauf lag, ein passendes Spielsystem zum vorhandenen Spielermaterial zu finden. Ziel wird sein, spielerische Lösungen zu finden, ohne überhastet zu agieren. Defensiv werden wir, wann immer möglich und sinnvoll, früh gegen den Ball zu agieren. Die ersten Wochen stimmen mich optimistisch, dass die Mannschaft das draufhat und wir – auch durch die Integration der jungen Spieler – unsere Ziele erreichen werden.“