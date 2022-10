BSC Berkheim - SGM Muttensweiler/Hochdorf 4:3

Die SGM startete wie in den vergangenen Spielen gut in die Partie und setzte den Bezirksliga-Absteiger Berkheim stark unter Druck.

Folgerichtig kam die SGM in den Anfangsminuten zu zwei aussichtsreichen Chancen. Die kalte Dusche erfolgte nach der ersten nennenswerten Aktion von Berkheim. Bei einem harmlosen Eckball ging kein SGM-Spieler aktiv zum Ball. So hatte Moritz Krischke von Berkheim keine Mühe zum 1:0 einzuschieben. Die Antwort der SGM erfolgte aber postwendend in der 12. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Leo Gnandt konnte Louis Ruß den Ausgleich erzielen. Weitere 2 Minuten später konnte die Heimmannschaft nach einem Ballverlust der SGM auf Strafraumhöhe wieder durch Marco Schiebel in Führung gehen. Negativer Höhepunkt in der Defensivarbeit seitens der SGM folgte in der 37. Minute. Nach einem eigenen Eckball wurde die SGM mustergültig von den Hausherren ausgekontert und erzielten mit dem 3. Abschluss das dritte Tor.

Noch vor der Halbzeit (43. Min.) konnte Fabian Fels per Kopfball den 3:2 Anschlusstreffer erzielen.

In der 2. Halbzeit betrieb die SGM wieder viel Aufwand um zum Ausgleich zu kommen. Leider wurden alle aussichtsreichen Chancen teilweise kläglich vergeben. In der 70. Minute konnte Mike Schlander wieder nach einem Eckball das vorentscheidende 4:2 für die Hausherren erzielen. Die SGM versuchte viel um noch zum Anschluss zu kommen. Daraus ergaben sich einige Kontermöglichkeiten für Berkheim die allesamt ungenutzt blieben. Marius Zeh konnte in der 92. Minute noch auf 4:3 verkürzen. Dieser Treffer war letztendlich nur Ergebniskosmetik. Aufgrund der schwachen Defensivleistung blieben die Punkte verdientermaßen bei dem effektiv spielenden Gastgeber.