BSC behält die Nerven – Wörth & Ziegetsdorf verpassen Big Points

Der SV Burgweinting setzte sich am Ostermontag klar gegen den SV Obertraubling vor 150 Zuschauern durch. Florian Schlegel netzte in der 14. Minute eiskalt nach Hereingabe von Co-Trainer Alexander Bucher zum 1:0 ein, Kapitän Matthias Braun brachte einen hohen Ball in Richtung Tor, den Sebastian Papillon gekonnt mit dem Kopf ins Netz schob. Ab der 29. Minute mussten die Gäste in Unterzahl ran, Christian Schober sah die rote Karte. Kurz vor der Halbzeitpause netzte Marek Lewandowski (45.+1.) noch für die Gäste ein. Ein Elfer in der 64. Minute erhöhte für den SVB, gekonnt versenkt von Florian Schlegel. Durch die Ampelkarte für Marek Lewandowski musste der SV Obertraubling zu neunt das Spiel beenden. Moubarak Akanga nutzte noch eine Hereingabe von Alexander Bucher in der 74. Minute um den Sieg mit 4:1 zu besiegeln. Schiedsrichter: Anton Steinwender, Martin Birnbeck, Danny Schmidt







Beim TSV Wörth/Donau durften die 180 Schaulustigen eine Partie auf Augenhöhe gegen den angereisten FC Mintraching miterleben. In der 47. Minute brachte Alex Lapuste die Hausherren in Front. In der 72. Minute gab es Zeitstrafe für Luis Woppmann von den Gästen, fast abgegolten bekamen auch die Gastgeber eine Zehn-Minuten-Auszeit (Frederik Mahren, 81.). In der 86. Minute erzielte Christian Balk dann den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Timo Marfeld, Felix Hajek







Der SV Donaustauf und die SG Walhalla Regensburg trennten sich am 23. Spieltag ebenfalls in einem 1:1-Remis. Rasmus Schwartz erzielte vor 100 Zuschauern das 0:1 für die SGW, doch in der 90. Minute rollte die Kugel durch den Torschützen ins eigene Tor, was den Ausgleich mit sich brachte. Schiedsrichter: Niklas Braun, Michael Plank, Elias Braun







Der FC Oberhinkofen musste sich am Ostermontag beim BSC Regensburg vor 150 Besuchern nur knapp geschlagen geben. Durch einen Elfmeter, ausgeführt von Maximilian Ott, ging der BSC in Führung (25.), der Torschütze schob dann in der 49. Minute zum 2:0 ein. Jakob Blank nutzte den Elfer in der 74. Minute, um zu verkürzen, doch Florian Knauer brachte in der 80. Minute das 3:1. Die Nachspielzeit brachte noch einen Treffer für den FCO mit sich, Jakob Blank schob in der 90+3. Minute ein, doch für mehr reichte es leider nicht. Schiedsrichter: Anthony Teichert, Christian Gawinowski, Andreas Köstlmeier







Ein weiteres 1:1-Unentschieden durften die 100 Fans beim SV Sulzbach/Donau am vergangenen Spieltag miterleben, zu Gast war der SV Harting. Bereits in der vierten Minute netzte Bastian Steffek für den SV Sulzbach/Donau ein, doch Florian Hasanaj konnte und er 69. Minute zum Ausgleich einschieben, was beiden Kontrahenten einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Lukas Präger, Ioannis Stamoulis







Der SV Wiesent konnte sich an Ostern vor 80 Zuschauern auch nur mit einem Punkt belohnen, die angereiste SpVgg Ziegetsdorf holte zweimal auf, doch sicherte sich somit ebenfalls einen Punkt. In der 26. Minute brachte Christian Gritschmeier den SV in Führung, Thomas Bauer glich in der 44. Minute aus. Michael Bauer netzte in der 59. Minute erneut zur Führung für die Gastgeber ein, doch Aykut Ataman gelang in der 65. Minute der erneute Ausgleich. Schiedsrichter: Kiran Becker, Dr. Karsten Becker, Valentin Mayerhofer







Keinen Treffer und somit keine Punkte gab es am Ostermontag für den SV Türk Genclik Regensburg vor nur 45 Besuchern. Der Freie TuS Regensburg brachte pro Halbzeit einen Treffer, was ihnen den Dreier einbrachte. Leo Waldhauser netzte in der siebten Minute für die Gäste ein und Alexander Meister besiegelte den Dreier in der 72. Minute. Schiedsrichter: Michael Sperger, Dennis Fischer, Edward Kurpakov