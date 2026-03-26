BSC-Angreifer Marzouk Kotya-Fofana erleidet Kreuzbandriss

Marzouk Kotya-Fofana (li.) hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. – Foto: Boris Hempel

Hiobsbotschaft für den Bonner SC: Der Regionalligist muss für den Rest der Spielzeit und wohl auch darüber hinaus auf Marzouk Kotya-Fofana verzichten. Was man im Lager der Rheinlöwen nach einem Zwischenfall im Training bereits befürchtet hatte, ist seit dem MRT-Termin traurige Gewissheit. Der junge Offensivspieler hat sich das vordere Kreuzband gerissen und steht vor einer monatelangen Zwangspause.

MRT bestätigt den schlimmsten Verdacht

Es ist die Nachricht, die kein Fußballer hören möchte. Für Marzouk Kotya-Fofana ist die laufende Saison in der Regionalliga West vorzeitig beendet. Nach einer schweren Verletzung im Trainingsbetrieb lieferte die Magnetresonanztomographie (MRT) nun das niederschmetternde Ergebnis. Mit dem Riss des vorderen Kreuzbandes rückt der Fußball für den 21-Jährigen erst einmal in weite Ferne – es steht zu befürchten, dass sogar das komplette Kalenderjahr 2026 für ihn gelaufen ist.

In der laufenden Saison kam der 1,95 Meter große Offensiv-Hüne auf insgesamt zehn Einsätze. Zwar fungierte er dabei neunmal als Joker und wurde einmal ausgewechselt, doch seine physische Präsenz war ein wichtiges Element. Doch statt Torejagd steht nun eine langwierige Rehabilitation auf dem Plan.