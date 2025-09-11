BSC Acosta will auch für Göttingen 05 "schwer zu schlagen sein"

BSC-Trainer Joshua Sievert betont vor dem Spiel den hohen Aufwand in der Vorbereitung: „Grundsätzlich ist es ja immer so bei den Mannschaften aus Südniedersachsen, dass man nicht so einen tiefen Einblick hat wie jetzt in den Mannschaften hier in der Region rund um Braunschweig. Dementsprechend ist es immer so, dass gerade diese Vorbereitung auf ein Spiel deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt.“

Besonderen Respekt hat er vor dem Gastgeber: „Ich glaube, Göttingen 05 ist eine Mannschaft, die schon klare Aufstiegsambitionen für sich gesetzt und definiert hat. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Top-3-Mannschaft am Ende der Saison, wenn sie nicht sogar ganz oben steht.“ Dennoch reist Acosta selbstbewusst an: „Unsere Herangehensweise bleibt, schwer zu schlagen sein zu wollen. Gleichzeitig haben wir alle dieses Selbstbewusstsein, dass wir gegen jeden Gegner punkten können.“

Auch Göttingen-Coach Jozo Brinkwerth warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Jetzt treffen wir auf BSC Acosta, eine Mannschaft, die auch direkt hinter uns ist. Von BSC weiß man um die gute Jugendarbeit, dass immer wieder technisch starke Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen – mit einer Menge Qualität.“

Für sein Team gilt es, von Beginn an hellwach zu sein: „Bei uns wird es darauf ankommen, von Anfang an konzentriert die Sache anzugehen. Vor allem was das eigene Spiel anbelangt. Dem Gegner wenig Möglichkeiten geben, schnell umzuschalten und sein Spiel in unserer Hälfte aufzuziehen.“

Personell sieht es bei beiden Teams gut aus. Bei Göttingen ist nur der Einsatz von Noah Tacke fraglich. „Da sind wir aber recht zuversichtlich, dass er spielen oder zumindest auf die Bank kann“, erklärte Brinkwerth. Auch bei Acosta entspannt sich die Lage: „Die Jungs sind jetzt aus dem Erkältungseffekt wieder zurückgekommen. Sicherlich noch nicht alle bei 100 Prozent, aber auf jeden Fall geht es bergauf“, so Sievert.

Anpfiff im Jahnstadion ist dann am Sonntag um 15.30 Uhr