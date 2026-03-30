BSC Acosta überrollt Lengede und findet respektvolle Worte

Früh stellte Acosta die Weichen auf Sieg. Maurice Franke (3.) eröffnete den Torreigen, ehe Jawid Haidari (14.) und Niklas Neudorf (17.) schnell nachlegten. Lengede kam durch Kiano Przondziono (18.) zum zwischenzeitlichen 1:3, doch noch vor der Pause erhöhte erneut Niklas Neudorf (37.) auf 1:4.

Trainer Joshua Sievert zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir bekommen dafür natürlich drei ganz wertvolle Punkte in der aktuellen Situation und haben auch massig für unser Torverhältnis getan.“ Besonders hob er die geschlossene Mannschaftsleistung hervor: „Das war heute auf jeden Fall ein sehr gelungenes Spiel in allen Spielphasen.“

Nach dem Seitenwechsel brachen dann endgültig alle Dämme. Aleksandar Jovanovic (49.) sowie erneut Maurice Franke (60., 61., 63. Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Niklas Neudorf (66.) traf ebenfalls noch einmal, bevor Paul Luka Preß (73., 90.) und Kerem Baydan (86., 88.) den Endstand von 13:1 herstellten.

Gleichzeitig wollte Sievert die Partie nicht überbewerten: „In der Deutlichkeit gewinnst du bei weitem nicht jedes Spiel. Logischerweise ist es vermutlich eine einmalige Sache.“ Auch eine mögliche Analyse des Gegentores oder weiterer Chancen stellte er bewusst in den Hintergrund: „Man könnte jetzt anfangen darüber zu philosophieren, ob das Gegentor hätte sein müssen oder ob man noch mehr Tore hätte schießen können. Das ist meiner Meinung nach alles ziemlich unnötig.“

Respekt an Lengede

Stattdessen nutzte der Acosta-Coach die Gelegenheit, um dem Gegner Respekt zu zollen: „Ich würde die Plattform auch gerne nochmal nutzen, um dem SV Lengede meinen größten Respekt auszusprechen.“ Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Auftreten der Gastgeber trotz schwieriger Situation: „Sie spielen die Saison sauber zu Ende, stehen jedes Spiel über 90 Minuten ihren Mann und werfen alles in die Waagschale. Das ist eine Mannschaft, die sich nicht aufgegeben hat, auch heute wieder nicht.“ Deshalb sei es für ihn selbstverständlich, dem Gegner mit Respekt zu begegnen: „Da gehört es sich überhaupt nicht, sich darüber lustig zu machen. Ich finde, da gilt es einfach, dem Gegner mit ganz viel Respekt gegenüberzutreten.“

Abschließend richtete er auch den Blick nach vorne für den SV Lengede: „Ich hoffe für den Verein, dass sie in der kommenden Saison wieder zurück in die Erfolgsspur kommen und dann auch wieder eine gute Zeit haben werden.“ Lengede steht aktuell mit nur drei Punkte auf dem vorletzten Platz der Landesliga und kassierte vor der 13:1-Niederlage eine 14:0-Pleite gegen SVG Göttingen. 117 Gegentore musste der SVL bereits schlucken.

Unterm Strich bleibt für Acosta ein klarer und hochverdienter Sieg sowie drei wichtige Punkte, die die Tabellensituation spürbar verbessern. Die Braunschweiger kletterten bis auf Platz neun und nutzen aus, dass keiner der engsten Kontrahenten siegreich war.