BSC Acosta muss zwei Abgänge verkraften

Der Landesligist BSC Acosta muss zur Winterpause mit zwei Spielern weniger auskommen. Das teilten die Braunschweiger via Instagram mit..

Der Tabellenneunte kann nicht mehr auf die Dienste von Tahir Darboe und Dominic Bahlo bauen. Tahir Darboe kam zur Saison 24/25 vom Ligakonkurrenten Germania Bleckenstedt und entwickelte sich zur Lebensversicherung in seiner Premieren-Saison für die Braunschweiger. In 23 Spielen traf er zwölf Mal. In der laufenden Saison kamen jedoch nur vier Joker-Einsätze hinzu.

Auch Dominic Bahlo verlässt BSC Acosta im Winter. Auch der Verteidiger kam zur Saison 24/25 und spielte vorher für den SV Lengede, ebenfalls in der Landesliga. In der abgelaufenen Saison war Bahlo Stammspieler mit 29 Einsätzen. In der laufenden Saison kamen elf Spiele hinzu, fünf Mal kam er von der Bank.