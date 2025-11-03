BSC Acosta II fegt Helmstedt mit 16:0 vom Platz

Schon in der Anfangsphase war klar, dass es für die Gäste ein schwerer Nachmittag werden würde. Nils Grams (10., 13., 23.) eröffnete den Torreigen mit einem Hattrick, ehe Raphael Fritz Philip Seliger (17.), Fares Bejaoui (20., 43.), Mathis Mommertz (26., 34.) und Marvin Yan (45.) noch vor der Pause nachlegten. Auch im zweiten Durchgang ließ der BSC Acosta II nicht locker: Yan (68.), Ghorbani (70., 81., 85., 88.), Mommertz (77.) und Ebert (87.) schraubten das Ergebnis in zweistellige Höhe.

Das Fehlen von vier etatmäßige Angreifer war nicht zu erkennen: „Das Ergebnis sagt eigentlich alles über den Spielverlauf aus. Auch ohne die Stürmer Schene, Pingel, Janknecht und Weighardt wurde es ein klarer Sieg gegen faire Gäste“, sagte Stucki.

In der Tabelle klettert der BSC Acosta II mit nun 25 Punkten aus 13 Spielen auf Rang drei und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenteams aus Lehndorf (33 Punkte) und Wendezelle (31). Für Helmstedt dagegen setzt sich der Negativlauf fort – der Absteiger bleibt weiterhin punktlos.

BSC Acosta II – FC Helmstedt 16:0

BSC Acosta II: Alexander Fricke (46. Arnold Julius Mullaart), Jan Geläschus (46. Lennart Lobitz) (65. Leon Grzybowski), Lasse Volk, Nelio Kreith (46. Sava Radulovic), Mathis Mommertz, Niklas Ebert, Nils Grams, Fares Bejaoui (46. Alireza Ghorbani), Marvin Yan, Marwin Pilz, Raphael Fritz Philip Seliger - Trainer: Uwe Stucki

FC Helmstedt: Abdullah Yagiz, Miguel Campos de Oliveira, Ismail Aksu, Priviledge Tonotenda Chidavaezi, Rizo Krusevci, Loris Krusevci (65. Sedat Krusevci), Granit Mulaj, Antonio-Razvan-Florin Badica, Zaydath Ziyad (35. Nezir Rahimi), Berkay Tanriverdi - Trainer: René Cassel

Schiedsrichter: Jona Reichl

Tore: 1:0 Nils Grams (10.), 2:0 Nils Grams (13.), 3:0 Raphael Fritz Philip Seliger (17.), 4:0 Fares Bejaoui (20. Foulelfmeter), 5:0 Nils Grams (23.), 6:0 Mathis Mommertz (26.), 7:0 Mathis Mommertz (34.), 8:0 Fares Bejaoui (43.), 9:0 Marvin Yan (45.), 10:0 Marvin Yan (68.), 11:0 Alireza Ghorbani (70.), 12:0 Mathis Mommertz (77.), 13:0 Alireza Ghorbani (81.), 14:0 Alireza Ghorbani (85.), 15:0 Niklas Ebert (87.), 16:0 Alireza Ghorbani (88.)