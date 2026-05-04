BSC Acosta geht "riesengroßen Schritt" nach Sieg in Sülbeck

– Foto: Friedhelm Brauner

Der BSC Acosta hat beim Absteiger FC Sülbeck/Immensen einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg gefeiert und damit einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gemacht. Nach dem zweiten Sieg in Serie rückte BSC Acosta auf Platz zehn vor und überholte die Eintracht aus Northeim..

Maurice Franke brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe er mit einem Doppelpack nach dem Seitenwechsel (59., 63.) frühzeitig für klare Verhältnisse sorgte. Franke steht nun bei 17 Toren in 17 Partien. Ole Noe Heinsohn (64.) und Jawid Haidari (78.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Dabei war die Partie keineswegs so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. "Sülbeck ist eine Mannschaft, die schon sehr griffig und eklig zu bespielen ist“, betonte Sievert. Seine Mannschaft habe die Aufgabe jedoch genau so angenommen.

Trainer Joshua Sievert ordnete den Erfolg anschließend deutlich ein: „Ich finde, man muss auch ganz klar unterstreichend sagen, dass man nicht einfach so im Vorbeilaufen 5:0 gegen Sülbeck gewinnt.“ Entsprechend groß war auch sein Lob an die Mannschaft: „Von daher wirklich noch mal ein großes Lob und großer Respekt an meine Mannschaft.“

Schwierige Platzverhältnisse

Vor allem die äußeren Bedingungen verlangten beiden Teams einiges ab. „Es ist so gewesen, dass die Boden- und Platzverhältnisse jetzt nicht überragend waren“, erklärte der Coach, stellte aber gleichzeitig klar: „Aber wir sind mit diesen Gegebenheiten einfach überragend umgegangen.“

In der ersten Halbzeit tat sich Acosta noch schwer, konnte aber dennoch mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Sievert hob vorallem die Defensivleistung hervor: „Wir haben gegen den Ball nahezu ein fehlerfreies Fußballspiel gespielt.“

Schnelle Torserie bricht Hausherren

Nach dem Seitenwechsel gelang dann die Vorentscheidung. Die knappe Führung wurde dann ausgebaut und die Partie entschieden: „Durch den Dreifachschlag haben wir es geschafft, die Partie zu zu machen."

Trotz der klaren Zahlen blieb der Trainer bei seiner Einordnung: „Es war natürlich ein absoluter Pflichtsieg, wenn man sich das Tabellenbild anschaut, aber auf der anderen Seite immer noch ein hartes Stück Arbeit.“

Mit Blick auf die vergangenen Tage zeigte sich Sievert besonders zufrieden: „Wir haben jetzt in den letzten sieben Tagen sieben verdammt wichtige Punkte geholt und uns aus dem Abstiegskampf auch ein ordentliches Stück abgesetzt. Wir sind einen riesengroßen Schritt gegangen.“

Die Mannschaft habe sich damit für schwierige Wochen belohnt: „Ich glaube, das haben wir und vor allem die Jungs sich jetzt auch verdient, nachdem wir im Winter ordentlich gelitten haben.“