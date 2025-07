BSC Acosta 3: Mit Rückenwind in die neue Saison

In der Rückrundentabelle belegt der BSC Acosta 3 sogar den 4. Platz, verlor nur drei Spiele und gewann die letzten sieben Partien in Folge. Darunter ein beachtlicher 3:1-Erfolg gegen den Meister FC Wenden II. Dieser Lauf hat das Team nicht nur sportlich, sondern auch mental gestärkt: „Ich bin insgesamt zufrieden mit der letzten Saison. Wir haben den 7. Platz erreicht, was bedeutet, dass wir uns im Mittelfeld etabliert haben. Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen, aber ich bin stolz auf die Leistung unseres Teams und freue mich auf die nächste Saison“, so Trainer Cem Atci.

Auch in der Fairnesstabelle zeigte sich das Team von seiner besten Seite und belegte einen starken 2. Platz, ebenfalls nur hinter dem FC Wenden II.