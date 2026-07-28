BSC abgebrüht – Ränkam scheitert – Hahnbach und Pfreimd mit Mühe Kreispokal am Dienstag: Zwei Neuzugänge schießen Arnschwang eine Runde weiter +++ Eintracht Schwandorf überrascht von Florian Würthele · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Tobias Koller (links) entschied das Pokal-Derby mit seinem Treffer zum 2:0 zugunsten der DJK Arnschwang. – Foto: Julia Baumann

Am Dienstagabend gingen in den Pokalwettbewerben der drei Spielkreise insgesamt fünf Spiele vonstatten. Zwei Mal setzte sich die klassentiefere Heimmannschaft durch. Auch ein Bezirksligist musste die Segel streichen. Zwei andere Bezirksligisten kamen nur mit Ach und Krach weiter. So lief der Pokalabend:

Kreis Regensburg







Süd-Bezirksligist BSC Regensburg hat als Erstes ein Ticket fürs Viertelfinale gebucht. Spielerisch war ein Klassenunterschied nicht unbedingt zu erkennen. In Sachen Effizienz und Abgeklärtheit aber sehr wohl. Letztlich musste sich das Kreisliga-Topteam aus Obertraubling auf heimischem Terrain relativ klar geschlagen geben. Sowohl beim ersten (31.) als auch beim zweiten (45.+4) Treffer profitierte der BSC von einer Unzulänglichkeit in der Obertraublinger Hintermannschaft. Zwischendrin ließen die Hausherren aus kurzer Distanz nur die Latte erzittern. Mit einem klassischen Kontertor machte der Favorit in der Nachspielzeit schließlich alles klar. „Trotz einer größeren Rotation in der Startelf hat man keinen Leistungsabfall gesehen. Dies stimmt uns positiv für die weitere Saison“, freute sich BSC-Coach Nizar Klica, der seinen Blick nun schon wieder auf den kommenden Bezirksliga-Spieltag richtet.





Kreis Amberg/Weiden







Das war ein hartes Stück Arbeit für den Bezirksligisten! Gegen die zwei Klassen tiefer spielende DJK Weiden tat sich der SV Hahnbach schwer. Torlos wurden die Seiten gewechselt. 25 Minuten vor Schluss ging der aufmüpfige Underdog sogar in Front. Dieses Gegentor sollte der Weckruf für Hahnbach sein. Binnen kurzer Zeit (77., 82.) und begünstigt durch ein Eigentor, drehte man das Spiel. Ein Zittersieg des Favoriten! Neben dem FC Weiden-Ost II, der kampflos in die nächste Runde einzieht, stehen Spielercoach Freisinger, Hirschmann & Co. als zweiter Halbfinalist fest.









Kreis Cham/Schwandorf







Zittern musste auch die SpVgg Pfreimd. Am Ende feierte der Bezirksligist einen knappen 1:0-Arbeitssieg beim Kreisligisten SV Kemnath a.B und zieht ins Viertelfinale ein. Kurz vor dem Pausenpfiff schoss Dominik Fiedler das Tor des Tages – durch einen platzierten Flachschuss. Zuvor hatte der Gastgeber bei einem Lattentreffer Pech. Im zweiten Durchgang kamen beide Mannschaften zu Chancen, doch es sollte beim 0:1 bleiben.







Für eine kleine Überraschung zeichnete die Eintracht aus Schwandorf verantwortlich. Im Elfmeterschießen bezwang der A-Klassist den eigentlich favorisierten TV Bodenwöhr, dessen Pokalreise somit im Achtelfinale endet. Die Regelspielzeit war ohne Tore zu Ende gegangen. Schon jetzt ist klar, dass der FTE das klassenniedrigste Team im Viertelfinale stellt.







Mit dem FC Ränkam muss im Kreis 3 ein erster Bezirksligist die Segel streichen! Ganz unerwartet kommt das nicht, spielte die DJK Arnschwang letzte Saison ja noch eine Liga höher. In einem umkämpften Lokalderby trugen sich mit Torjäger Samuel Burgfeld (13.) und Jungspund Tobias Koller (84.) zwei Neuzugänge der Heimelf in die Torschützenliste ein. Ein schöner Achtungserfolg für die Elf von Erich Hartl, welcher Selbstvertrauen geben dürfte für die kommenden Aufgaben in der Kreisliga Ost.