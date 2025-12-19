BSB-Landesliga: Der 2. Spieltag steht an In der Halle des Cottbuser Sportkomplex in der Poznaner Straße wird am morgigen Samstag ab 10 Uhr gespielt

Am morgigen Samstag steht der zweite Spieltag der Fußball-ID-Landesliga des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Brandenburg e.V. (BSB) an. Gespielt wird in der Halle des Cottbuser Sportkomplex in der Poznaner Straße und es werden acht Teams um den Tagessieg kämpfen.

Der BSV Gallinchen wird als Gastgeber versuchen, den Triumph beim Saisonauftakt zu wiederholen während der amtierende Landesmeister, die Gronenfelder Kicker Frankfurt(Oder), alles daran setzen wird, den Wettbewerb für sich zu entscheiden.

Allerdings sollte man auch andere Mannschaften auf dem Schirm haben. So sind die starken Templiner, die Lebenshilfe Brandenburg und auch das Team der Caritas-Werkstatt Oranienburg immer für einen Turniersieg gut.