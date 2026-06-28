Bryan Bultmann kehrt zu Atlantik 97 zurück

Für Atlantik ist die Personalie damit nicht nur ein klassischer Zugang, sondern eine Rückkehr. Der Klub kennt die sportlichen Qualitäten des Spielers bereits aus gemeinsamer Vergangenheit. „Über seine fußballerischen Qualitäten müssen wir nicht viele Worte verlieren. Bryan hat bereits bewiesen, was er auf dem Platz leisten kann, und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern“, heißt es in den Vereinsmedien.

Bultmann erklärt Rückkehr

Auch Bultmann selbst ordnet seine Entscheidung ein. Durch den Wentorfer Aufstieg hätten sich die Rahmenbedingungen verändert. „Manchmal ändern sich Dinge schneller als gedacht. Durch den Aufstieg in die Landesliga mit dem SC Wentorf haben sich die Rahmenbedingungen für mich verändert, und den zusätzlichen Aufwand kann ich nicht mehr leisten“, sagt er in den Vereinsmedien.