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Bryan Bultmann kehrt zu Atlantik 97 zurück
BFSV Atlantik 97 präsentiert Bryan Bultmann als ersten Zugang: Nach dem Landesliga-Aufstieg mit dem SC Wentorf kehrt er zum Klub zurück.
Der BFSV Atlantik 97 hat den ersten Zugang für die kommende Saison präsentiert - und dabei ein bekanntes Gesicht zurückgeholt. Bryan Bultmann kehrt nach einem Jahr beim SC Wentorf zu Atlantik zurück. Mit Wentorf hatte Bultmann zuletzt den Aufstieg in die Landesliga gefeiert.
Für Atlantik ist die Personalie damit nicht nur ein klassischer Zugang, sondern eine Rückkehr. Der Klub kennt die sportlichen Qualitäten des Spielers bereits aus gemeinsamer Vergangenheit. „Über seine fußballerischen Qualitäten müssen wir nicht viele Worte verlieren. Bryan hat bereits bewiesen, was er auf dem Platz leisten kann, und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern“, heißt es in den Vereinsmedien.
Bultmann erklärt Rückkehr
Auch Bultmann selbst ordnet seine Entscheidung ein. Durch den Wentorfer Aufstieg hätten sich die Rahmenbedingungen verändert. „Manchmal ändern sich Dinge schneller als gedacht. Durch den Aufstieg in die Landesliga mit dem SC Wentorf haben sich die Rahmenbedingungen für mich verändert, und den zusätzlichen Aufwand kann ich nicht mehr leisten“, sagt er in den Vereinsmedien.
Die Rückkehr zu Atlantik sei deshalb naheliegend gewesen. „Daher war es für mich die logische Konsequenz, zu Atlantik zurückzukehren, da ich den Verein, das Umfeld und die Mannschaft bestens kenne und schätze“, erklärt Bultmann weiter.
Erfahrung für die Atlantik-Familie
Für Atlantik bekommt die Kaderplanung damit früh ein vertrautes Element. Bultmann bringt nicht nur Qualität und Erfahrung mit, sondern kennt auch das Umfeld und die Mannschaft. Gerade das kann in einer Vorbereitung wertvoll sein, weil Eingewöhnungszeit kaum nötig sein dürfte.
Der Verein begrüßt seinen Rückkehrer entsprechend herzlich in der „Atlantik-Familie“. Nach dem erfolgreichen Jahr in Wentorf beginnt für Bultmann nun wieder ein Kapitel bei dem Klub, für den er bereits vor seinem Wechsel im vergangenen Sommer aktiv war.
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