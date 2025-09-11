»Brutales Spiel« in Hof - »fatale Monate« in Würzburg?

Nächster Spieltag in der Bayernliga Nord - und zum wiederholten Male herrscht absoluter Ausnahmezustand, im positiver wie negativer Hinsicht. Jeweils ein Beispiel für jedes Extrem: Auf der Grünen Au steigt das unerwartete, aber deshalb noch einmal deutlich interessantere Top-Spiel zwischen der SpVgg Bayern Hof und dem ASV Neumarkt. Gäste-Trainer Sven Zurawka geht davon aus, dass es ein "brutales Spiel" wird - auch und vor allem wegen der legendären Stimmung im legendären Stadion.

Umso weiter es in der Tabelle in Richtung Süden geht, desto größer werden logischerweise die Sorgen. Und vor allem beim Würzburger FV herrscht Alarmstimmung. Jung-Trainer Andreas Eisenmann findet vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt klare Worte, die auch nicht weiter kommentiert werden müssen: "Völlig egal, ob Nationalmannschaft, 3. Liga, Bayernliga oder Kreisliga: Bringst du Kernelemente des Fußballs, wie Einsatz- und Laufbereitschaft, Motivation, Emotion, Zweikampfführung etc. nicht oder nur phasenweise auf den Platz, hast du keine Chance zu bestehen. Dann ist alles Talent nutzlos! Begreifen wir dies nicht nachhaltig, drohen uns fatale Monate. Wir müssen uns am Sonntag gemeinsam für den FV 04 zerreißen!" Spielfrei: SC Großschwarzenlohe Freitag

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Die vergangenen Duelle mit Weiden waren sehr interessant und intensiv. Eine Mannschaft, die viel Qualität hat und vor allem über Umschaltmomente gefährlich ist. Hinzu kommt eine nicht zu übersehende körperliche Komponente. Nach dem Sieg gegen Ingolstadt wollen wir das Spiel gleich wieder von Beginn an aktiv angehen." Personal: Jeffrey Stielke ist wieder da - wenn auch noch mit angezogener Handbremse. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir haben vergangenes Jahr unser bestes Auswärtsspiel in Erlangen bestritten - und dennoch 0:2 verloren. Das allein zeigt schon die Qualität, die auf uns zu kommt. Aber wir haben aus acht Spielen erst zwei verloren, was unsere Stärke zeigt. Wir werden uns in Erlangen nicht verstecken, wollen dort punkten und unsere Auswärtsstärke unter Beweis stellen. " Personal: Niklas Lang, der erst kürzlich von einer Auslandsreise zurückgekehrt ist, war gleich wieder gut drauf, ist nun aber angeschlagen. Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf TSV Kornburg TSV Kornburg 19:00 PUSH Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Den aktuellen Lauf und die Entwicklung von Saisonbeginn bis jetzt, da wollen wir weiter dranbleiben und dafür arbeiten, dass es so weitergeht. Leichter wird das natürlich nicht, aber Fußball ist ein Prozess, und da sind wir echt auf einem sehr guten Weg, wenn man sich noch die Ergebnisse und Leistungen zu Beginn der Saison anschaut. Mit Kornburg kommt einer der besten Mannschaften der Liga am Freitagabend: Die Duelle in den vergangenen Jahren waren sehr intensiv. Das hat schon Derby-Charakter, und da brauchen wir 100 Prozent Einsatz." Personal: Nachdem letzte Woche Felix Rippert in den Kader zurückkehrte, rückt Marco Niedermayer immer näher an eine Nominierung. Sicher zurück im Kader ist Axel Hofmann, der nach seinen Wadenproblemen am Mittwochabend erste Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln konnte. Hiroki Akimoto muss in diesem Spiel noch seine Rotsperre absitzen. Verletzt fehlen weiterhin: Kevin Bär (Langzeitverletzung), Tobias Herzner (Teilriss des Kreuzbands) und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Das Team hat noch während meiner Abwesenheit die ärgerliche Niederlage zuletzt per Video aufgearbeitet. Wenn man etwas mitnimmt, dann können Rückschläge auch hilfreich sein. Unabhängig von der Tabelle, die noch nicht all zu viel Aussagekraft hat, ist der SCE immer ein Maßstab für mich. Vor sechs Jahren, als ich beim TSV anfing, war Eltersdorf noch zwei Ligen über uns. Nun wollen wir uns im vierten gemeinsamen Bayernligajahr endgültig messen, ob wir nach knappen Niederlagen oder Unentschieden in den vergangenen Jahren gegen den SCE auch gewinnen können. Eltersdorf hat den stärksten Kader der Liga, somit ist das also eine riesengroße Herausforderung." Personal: Justin Mrozek und Kai Neuerer weilen im Urlaub.

Nach dem Highlight-Spiel gegen Delay Sports Berlin muss Absteiger Bamberg in der Liga liefern. – Foto: Ryan Evans

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Die Qualität an Einzelspieler sowie die Anzahl an Unterschiedsspieler, die Fortuna mittlerweile bei sich angesammelt hat, ist oberstes Regal. Regensburg wird mehr Ballbesitz haben, sie werden dominant spielen, sie haben eine tolle Spielanlage und werden als Favorit auftreten. Das alles überrascht uns nicht. Die Rollen sind klar verteilt. Gegen eine Top-Mannschaft zu spielen ist immer eine reizvolle Aufgabe. Es ist eine Herausforderung, an der wir uns zu Hause beweisen können. Natürlich müssen wir uns voll ins Zeug legen und brauchen eine richtig starke Tagesform." Personal: Jakub Hrudka, Alexander Sigl, Finn Steinhauser (alle verletzt) und Raphael Huber (krank) können nicht auflaufen. Niko Becker und Michael Lamecker arbeiten an ihrem Comeback und könnten bereits in den Kader zurückkehren. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Das Spiel gegen Cham wird wie in der Vergangenheit ein intensives, unterhaltsames und kampfbetonten Duell. In der vergangenen Saison sind in beiden Partien insgesamt 18 Tore gefallen. Da wir beide Begegnungen verloren haben, gibt es da was zum gut machen. Wir kennen uns gegenseitig sehr gut und freuen uns auf ein Freitagabendspiel, das sicher einiges zu bieten haben wird." Personal: Neben den Langzeitverletzten muss Kevin Horn pausieren. Zudem gibt es das ein oder andere Fragezeichen. Samstag Sa., 13.09.2025, 12:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 12:00 live PUSH Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Mir ist wichtig, dass wir gegen Bamberg unser Defensivspiel verbessern. Es gilt, konzentrierter in den Aktionen zu sein und entschlossener im Zweikampfverhalten zu agieren." Personal: Es fehlen: Titus Knoche (Muskelverletzung) und Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung) Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben das spielfreie Wochenende genutzt, um in der Trainingswoche an den Abläufen zu arbeiten und unsere beiden Neuzugänge Oli Schubert und Nico Zietsch zu integrieren. Etwas Abwechslung war natürlich das Spiel gegen Delay Sports aus Berlin, die auch wirklich guten Fußball gespielt haben. Nun gilt unser voller Fokus dem Spiel in Regensburg. Wir wollen unbedingt etwas Zählbares aus der Oberpfalz mitnehmen und in die Spur kommen. Dazu sind wir bereit und auch freuen uns auf das Spiel." Personal: Bis auf die Dauerverletzten stehen alle Mann zur Verfügung.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Coburg FC Coburg 14:00 PUSH

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Coburg - ein sehr wichtiges Spiel für uns! Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr gute Einzelspieler hat. Eine schwere Aufgabe! Wir müssen die Leistung, die wir gegen Kornburg auf den Platz gebracht haben, wiederholen. Heißt: Mannschaftliche Geschlossenheit, Willen und Einstellungen sind wichtig." Personal: Es steht wohl der komplette Kader zur Verfügung, weil aller Voraussicht auch der angeschlagene Salah El-Berd fit sein wird. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Das Heimspiel gegen Cham am vergangenen Wochenende: Für uns ganz klar zwei verlorene Punkte. Wir müssen nach dem 1:0 nachlegen und unsere Chancen generell einfach besser nutzen. Und in der zweiten Halbzeit werden wir nach einer Unachtsamkeit bestraft. Spiel in Gebenbach: Der Gegner ist eine Wundertüte - Woche für Woche. Für uns ist ganz klar: Wir wollen kompakt stehen und unsere Chancen natürlich besser nutzen wie zuletzt." Personal: Jonathan Baur (privat verhindert), Moritz Heland, Neo Künstler, Moritz-Luca Hopf (alle U19), Norik Höhn, Julius Kaul, Maximilian Kling (verletzt), Ricardo König und Lars Schilling (Aufbau) werden sicher nicht zur Verfügung stehen. Der Einsatz von Cankut Civelek ist fraglich.

Vor der Saison hätten wohl nur wenige vorhergesagt, dass Neumarkt und Hof ein Top-Spiel bestreiten werden. – Foto: Mario Wiedel

Stefan Laue (Co-Trainer, Stadeln): "Es hat uns sehr gefreut, dass wir in Großschwarzenlohe auf alte Kollegen getroffen sind - und auch gewinnen konnten. Der Führungstreffer fiel zu einem optimalen Zeitpunkt und wir sind gut durch die Druckphasen des Gegner bekommen. Eine reife Mannschaftsleistung! Neudrossenfeld - das nächste Wiedersehen, wenn auch seit dem bis dato letzten Spiel zweieinhalb Jahre vergangen sind. Man kennt sich noch aus der Landesliga. Es ist allen klar, dass wir wieder Vollgas geben müssen - gerade, weil ein Heimspiel ansteht." Personal: Dominik Hahn hat Rücken, Jan Koch ist beruflich unterwegs, Muhamed Celahmetovic befindet sich noch im Urlaub und Ilhan Pljevljak ist krank. Andreas Baumer (Trainer, Neudrossenfeld): "Man kann in Eltersdorf verlieren, keine Frage. Jedoch kommt es auf die Art und Weise an: Das war von allem, was wir benötigen, um erfolgreich zu sein, zu wenig. Nun haben wir das nächste schwere Auswärtsspiel vor der Brust. Stadeln ist bisher die Überraschung der Liga. Sie treten befreit, mit einer gewissen Euphorie sowie Leichtigkeit sowie als geschlossene Einheit auf - und bestreiten so ihre Spiele erfolgreich. Vor allem Zuhause sind sie eine Macht. Wir müssen alles - und ich meine wirklich: alles - an Mentalität und Willen auf den Platz bringen, um eine Chance auf Punkte zu haben. Personal: Elf Spieler fehlen aus unterschiedlichen Gründen. Es ist möglich, dass der ein oder andere Reservekicker aufrückt.

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof ASV Neumarkt ASV Neumarkt 16:00 PUSH

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Mit dem ASV Neumarkt erwarten wir die Mannschaft der Stunde. Die jüngsten fünf Siege in Folge sprechen Bände. Wir müssen uns mächtig strecken, wenn wir Zählbares in Hof behalten wollen. Wichtig wird sein, dass wir im Kollektiv wieder kompakter gegen den Ball arbeiten. Auch wenn wir zuletzt gepunktet haben, sind neun Gegentreffer in den vergangenen vier Spielen zu viel. Da müssen wir uns straffen." Personal: Johannes Hamann (Sperre), Daniel Pavlov, Max Frank und Julius Kinder (alle Knieprobleme) müssen zuschauen. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Wie wohl jeder weiß, herrscht in Hof eine ganz spezielle Atmosphäre, oftmals eine sehr hitzige Stimmung von den Rängen ausgehend. Es wird heiß her gehen! Einmal mehr ein brutales Spiel für uns - auch weil wir aus einer Englischen Woche rauskommen. Wir werden alles daran setzen, eine gute Form und Frische zu haben - und drei Punkte zu holen!" Personal: Nach dem Wochenspieltag gibt es einige Fragezeichen.

Sonntag