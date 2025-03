»Brutales Spiel« in Hauzenberg - Kellergipfel ohne Sieger

Offizieller Auftakt der Frühjahrsrunde: Die Landesliga Mitte ist zurück. Und das nicht mit einem Blutdruck im Keller nach dem langen Winterschlaf, sondern gleich wieder mit einem Puls im Grenzbereich. So ist, wenn das Polster des Spitzenreiters aus Hauzenberg weiter komfortabel ist, Dingolfing der große Gewinner im Norden der Tabelle. Denn während der Sturm und Ettmannsdorf remisierten, holte die Seidl-Truppe drei Punkte. Am anderen Ende der Tabelle ist vor allem ein Blick nach nach Passau interessant. Denn dort stieg der Kellergipfel zwischen dem heimischen FC und Deggendorf...

Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "Wir waren uns der Bedeutung dieses Spiels bewusst und zu Beginn war die Nervosität auf beiden Seiten spürbar. Niemand wollte einen Fehler machen – doch genau das ist uns passiert. Und so lagen wir 0:1 zurück. Deggendorf verteidigte kompakt: In den ersten 70 Minuten brachten wir gerade einmal einen Torschuss zustande. Erst mit den Einwechslungen kam mehr Schwung in unser Spiel. In der letzten Minute bekamen wir schließlich einen berechtigten Elfmeter zugesprochen, den wir verwandelten. Am Ende ein 1:1, bei dem wir zwar mehr Ballbesitz hatten und versuchten, anzuschieben, aber oft ohne klare Ideen nach vorne agiert haben. Ein gerechtes Unentschieden!"

Markus Reischl (Sportlicher Leiter, Hauzenberg): "Brutales Spiel auf Kunstrasen: 90 Minuten Hin und Her. Ein sehr kampfbetontes Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Trotzdem ein top Spiel. Das 0:0-Unentschieden ist am Ende gerecht, vielleicht für uns sogar etwas glücklich, weil Eggenfelden mit einem Mann mehr auf das Tor gedrückt hat. Die absolut zwingende Chance war aber nicht dabei. Den Punkt nehmen wir gerne mit!"

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Ein sehr emotionales Spiel, in dem beide Mannschaften gute und weniger gute Phasen hatten. Unterm Strich haben wir wieder eine gute Mentalität auf den Platz bekommen und nicht unverdient gewonnen."

Aufsteiger Dingolfing bleibt auch nach der Winterpause im Höhenflug. – Foto: Alfred Brumbauer

Mario Albert (Trainer, Ettmannsdorf): "Hart umkämpftes 1:1. Im ersten Durchgang waren beide Mannschaft gleich präsent auf dem Platz. Nach einer Fehlerkette in der Defensive, wir haben einen Chipball schlecht verteidigt, sind wir in Rückstand geraten. Damit haben wir uns aber nicht lange befasst. Gerade in der 2. Halbzeit haben wir mutig nach vorne gespielt. Wir haben eine Angriffswelle nach der anderen gefahren. Schade, dass wir uns dafür nicht belohnt haben."

Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Wir sind optimal ins Spiel gestartet und haben uns auch nach dem frühen 1:0 viele weitere Chancen erarbeitet. Nach 30 Minuten haben wir dann die Spielkontrolle verloren und wurden direkt durch einen Sonntagsschuss bestraft. Nach dem Wiederanpfiff haben wir aber wieder sehr konzentriert verteidigt und den Gegner in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Schön, dass sich die Jungs belohnt haben. Der Sieg ist absolut verdient und lediglich die Chancenverwertung ist ein kleiner Negativpunkt. Wir konzentrieren uns ab sofort auf die schwere Aufgabe nächste Woche in Seebach und wissen, dass wir dort an unser Maximum gehen müssen, um Zählbares mitzunehmen."

Heribert Ketterl (Trainer, Bogen): "Insgesamt eine verdiente Punkteteilung. Roding hat in der ersten Halbzeit klar dominiert. Wir haben da einen Zugriff bekommen. Allerdings: Das Chancenverhältnis war 1:1. Nach der Pause waren wir besser im Spiel und haben uns riesengroße Kontermöglichkeiten erspielt. Eine davon haben wir zum 1:0 finalisiert. Leider haben wir jedoch das 2:0 nicht gemacht. Der Ausgleich fiel nach mehreren Fehlern von uns im Aufbau. Beide Teams hatten dann noch einmal den Siegtreffer auf dem Fuß."

Lorenz Kowalski (Trainer, Lam): "Das frühe 1:0 hat uns gut in die Karten gespielt. Der weitere Verlauf der 1. Halbzeit war auf schwierigem Geläuf relativ chancenarm. Aus der Pause sind wir extrem schlecht gekommen. Da hatten wir Glück, nicht den Ausgleich zu bekommen. Dann waren wir wieder dran, haben das 2:0 gemacht - aber wieder nicht Ruhe reingebracht, weil wir prompt den Anschlusstreffer kassiert haben. Der Rest war dann souverän. Ein verdienter und wichtiger Sieg."