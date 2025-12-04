"Brutales Restprogramm": Sportfreunde wollen gegen Fortuna-U23 punkten

Der Blick auf die Tabelle erzählt nur die halbe Wahrheit – denn Düren holt seine Punkte ausschließlich zu Hause und trifft nun auf eine Fortuna-Elf, die auswärts regelmäßig Bestform erreicht. Beide Teams haben am vergangenen Wochenende bittere Momente erlebt, aber jeweils gezeigt, dass sie unter Druck zu starken Leistungen fähig sind. Während die Sportfreunde um jede Chance im Abstiegskampf fighten müssen, will die U23 der Fortuna nach dem Serienende wieder Fahrt aufnehmen.

Trainer Marcel Demircan sprach nach dem dramatischen 2:3 gegen den Ligaprimus offen über die aktuelle Lage – und über die Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Wir hatten den Tabellenführer am Rande einer Punkteteilung – und ein Zähler wäre mehr als verdient gewesen“, betont der 36-Jährige. Mit etwas mehr Glück, so sagt er, wäre sogar ein Sieg möglich gewesen.

Zugleich macht er keinen Hehl daraus, wie sehr seine Mannschaft aktuell an der fehlenden Fortune leidet. „Aktuell ist uns dieses Quäntchen Glück komplett verwehrt. Alles, was 50:50 ist, wird gegen uns entschieden – teilweise sogar klare Situationen.“ Wichtig sei ihm aber, dass das allein nicht die Tabellensituation erkläre. Entscheidend sei, dass die Spieler ein positives Erlebnis bräuchten, an dem sie sich festhalten könnten.

Trotz der Rückschläge sieht Demircan eine klare Entwicklung: „Wir haben Selbstvertrauen aufgebaut, wir haben den Fans gezeigt, dass sie weiterhin an uns glauben können, und auch uns als Trainerteam gibt das Rückenwind.“ Den Weg der letzten Wochen – einen klaren Plan, konzentrierte Arbeit, Fokus auf wenige Kernelemente – will er weitergehen.

"Brutales Restprogramm"

Das Restprogramm vor der Winterpause nennt er „brutal“: Zuletzt Bergisch Gladbach, nun Fortuna Köln II und dann Wegberg-Beeck – drei starke Teams. Über Fortuna sagt er: „Viele Kollegen sagen mir, dass die Fortuna momentan der heimliche Meisterschaftsfavorit ist: spielerisch stark, enorme Qualität im Kader.“

Dennoch glaubt er an seine Mannschaft. Um nicht den Anschluss zu verlieren, brauche es jetzt zwingend Punkte: „Aus den letzten beiden Spielen müssen wir drei Punkte holen. Sieben Punkte kann man aufholen – zehn sind eine andere Hausnummer.“

Personell stehen die Sportfreunde gut da. „Alle sind an Bord. Reisgies ist leicht angeschlagen, Taylan Kilic erkältet – aber ich rechne damit, dass beide zurückkehren.“ Die Trainingseinheit am Dienstag sei zwar nicht optimal gewesen, aber nach dem Kraftakt am Sonntag nachvollziehbar.

Fortuna Köln II reist gewarnt an

Während Düren dringend punkten muss, verfolgt Fortuna Köln II ein anderes Ziel: Die U23 möchte das Jahr auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Der jüngste Rückschlag in Hohkeppel hat daran nichts geändert.

Teammanager Stefan Kleefisch betont jedoch, dass der Tabellenstand der Sportfreunde trügt: „Die Sportfreunde stehen zwar momentan auf einem Abstiegsplatz, allerdings nur aufgrund ihrer Auswärtsschwäche. Alle Punkte haben sie bisher zu Hause geholt, insofern sind wir gewarnt.“ Besonders hebt er Dürens Torjäger Marc Wollersheim hervor, den es zu kontrollieren gilt.

Für seine Mannschaft geht es darum, nach dem Ende der Serie wieder zu den Grundtugenden zurückzufinden. „Wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern, dazu müssen wir nach Möglichkeit sowohl bei den Sportfreunden als auch im Anschluss gegen den 1. FC punkten.“ Mit Blick auf Dürens Situation erwartet Kleefisch eine hochintensive Partie gegen einen Gegner, der bis zum letzten Meter fighten wird.

Dürens will Chance auf heimischen Terrain nutzen

Während die Sportfreunde dringend ein Erfolgserlebnis brauchen, kommt Fortuna Köln II als Favorit – aber gewarnt – nach Düren. Die Mischung aus Dürens Heimstärke, Fortunas Auswärtsqualität und der Tabellensituation verspricht ein Spiel mit hoher Intensität, vielen Zweikämpfen und einer Menge Emotionen. Für die Sportfreunde ist es die vielleicht letzte Chance vor der Winterpause, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.