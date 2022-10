Das Spiel des Spieltages fand eindeutig in Hutthurm statt: Dort fielen acht Tore. – Foto: Karl-Heinz Hönl

»Brutales Match« in Hutthurm - Passau und Künzing verlieren 15. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Samstag: Hutthurm und Schöfweg trennen sich 4:4-Unentschieden +++ Spitzenreiter verliert, bleibt aber Erster +++ Vornbach und Ruhmannsfelden überholen Künzing +++ Absage in Grafenau +++

Der Reihe nach. Der Samstag des 15. Spieltages in der Bezirksliga Ost hat so viel Aufregendes zu bieten, dass es zunächst schwierig ist, die Übersicht zu bewahren. Deshalb langsam: Passau verliert in Ruhmannsfelden, bleibt aber Erster. Die Lerchenfeld-Kicker überholen damit genauso wie Vornbach, das Straubing keine Chance ließ, Künzing, das gegen Schalding II den Kürzeren zog. Erwähenswert darüber hinaus: In einem "brutalen Match" trennten sich Hutthurm und Schöfweg mit 4:4.

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Mit einer sehr disziplinierten Leistung haben wir einen sehr verdienten Sieg eingefahren. Der Gast hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, doch wir konnten das 1:0 machen. Danach haben wir eine sehr überzeugende Leistung geboten. Zum Schluss wurde es nochmal spannend. Doch der Sieg geht vollauf in Ordnung."

Daniel Seidl (Teammanager, Künzing): "Wir haben grundsätzlich etwas die Seuche. Wir investieren brutal viel, hatten gegen Schalding klare Feldvorteile und viele Chancen. Eigentlich müssen wir zur Halbzeit 2,3,4:0 führen, zudem einen Elfmeter bekommen. Schalding hat sich auf das Verteidigen und Kontern konzentiert. Und nach einem schnellen Gegenstoß fiel das Tor des Tages. Aktuell können wir uns einfach nicht belohnen, weil wir vor dem Tor nicht konsequent genug sind. Bitter, wenn man mit leeren Händen dasteht."

Matthias Süß (Trainer, Schöfweg): "Ein brutales Match. Wir sind 2:0 in Führung gegangen und haben den Gegner absolut beherrscht. Ich hatte nie den Eindruck, dass Hutthurm Aktien im Spiel hat. Und dann haben sie auf einmal schnell ausgeglichen. Das 2:2 zur Halbzeit war deshalb eher schlecht für uns. Nach Wiederanpfiff ist Hutthurm gut rausgekommen und hat das 3:2 erzielt. Insgesamt haben die Gastgeber zwei Elfmeter verschossen, nachdem dem letzten haben wir das Spiel wieder gedreht und sahen lange wie der Sieger aus. Mit der vorletzten Aktion, die anscheinend Abseits gewesen sein soll, allerdings konnte Hutthurm noch einmal ausgleichen. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich über dieses Ergebnis freuen soll oder nicht."

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ein absolut verdienter Sieg - auch in dieser Höhe. Bereits vor der Pause hätten wir deutlicher führen müssen. Aber wir sind sehr fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Straubing hatte nur eine Chance. Insgesamt also eine einseitige Partie."

Aufsteiger Vornbach ist neuer Rangzweiter und somit erster Verfolger von Passau. – Foto: Robert Geisler

Pressebericht SV Grainet: "Nach gegenseitigem Abtasten auf weichem Geläuf leitete ein weiter Ball von Keeper Andi Biebl das 1:0 ein. Julian Sammer umkurvte den gegnerischen Torwart und schob ein. Das 2:0 war dann ein schön herausgespieltes Tor über Sammer, Bösl und Stadler, der nur noch einschieben musste. In der 2. Halbzeit war die Partie sehr zerfahren. Die Heimmannschaft hätte den ein oder anderen Konter ausspielen müssen. Leider klappt es nur einmal - das 3:0. Julian Sammer legte auf Sebastian Seidl quer, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Am Ende gewinnt der SVG verdient und holt den zweiten Sieg in Folge."

Stefan Holzinger (Co-Spielertrainer, Salzweg): "Grundsätzlich kein schlechter Auftritt von uns, vor allem in der zweiten Hälfte, in der wir das bessere Team waren. Die Tore fielen unglücklich und dazu wieder eine Zeitstrafe, die man kritisieren könnte. Irgendwie fehlt da noch die Linie."