»Brutaler Willenssieg«: Kareth ist bereit fürs Topspiel Bezirksliga Süd, Freitag: Lerch-Aufgebot ringt Prüfening trotz einer frühen Roten Karte mit 2:0 nieder von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Lukas Fritz zeichnete für den Karether Führungstreffer verantwortlich. – Foto: Dominik Adlhoch

So agiert eine Spitzenmannschaft: Trotz 70-minütiger Unterzahl hat der TSV Kareth-Lappersdorf das Freitagabendspiel in der Bezirksliga Süd für sich entschieden. Die Elf von Trainer Bastian Lerch erkämpfte sich einen letztlich verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FSV Prüfening und hält den Druck auf Spitzenreiter SV Wenzenbach noch. Die beiden Top-Teams kreuzen nächsten Samstag im ultimativen Spitzenspiel die Klingen.



Die 120 Zuschauer auf Kareths Höhen sahen ein Spiel auf Messers Schneide. Favorit Kareth verzeichnete mehr Spielanteile, ja, doch die Gäste bissen, ackerten und strahlten bei Standardsituationen und schnellen Umschaltsituationen schon immer wieder Gefahr aus. Bereits nach 20 Minuten sah Kareths Silas Zahner wegen einer Notbremse Glattrot. Der Platzverweis änderte die Statik des Spiels natürlich ein Stück weit. Doch der TSV ließ sich die numerische Unterzahl nicht wirklich anmerken und spielte weiter Fußball. In der 63. Minute tankte sich Lukas Fritz durch und schob den Ball ins rechte untere Eck zum Karether 1:0. Pech hatte Prüfening später bei einem Latten-Kopfball nach einer Ecke (78.). Kurz vor Schluss machte Henri Fritze (89.) mit einem cleveren Abschluss zum 2:0 den Deckel drauf.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten viele Spielanteile, ehe wir die Rote Karte bekamen. Hier muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen: Wie die komplette Truppe gearbeitet und gefightet hat, war große Klasse. Ein brutaler Willenssieg – und auch ein verdienter Sieg. Wir genießen den Sieg und bereiten uns entsprechend aufs Topspiel nächste Woche gegen Wenzenbach vor. Darauf freuen wir uns.“



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Gegen einen sehr guten Gegner mussten wir uns in der Anfangsphase richtig reinarbeiten. Wir sind aber bereit gewesen, dahin zu gehen, wo es weh tut. Kareth hatte mehr vom Spiel und aus dem Spiel heraus mehr Chancen. Wir aber haben es immer wieder geschafft, bei eigenen Standards und Kontersituationen gefährlich und eklig zu werden. So erzwangen wir auch die Rote Karte. Leider kamen wir nicht gut aus der Halbzeit und verpennten die Anfangsphase. Hier haben wir die Überzahl nicht genutzt und Kareth zu viel vom Spiel geschenkt. Dies nutzte der Gegner zum 1:0. Danach wachten wir wieder auf, versuchten nochmal alles nach vorne zu werfen und verzeichneten einen Lattentreffer nach einer Ecke. Bei uns ist er nicht reingefallen und am Ende machte Kareth mit dem zweiten Tor den Deckel drauf. Für uns wäre deutlich mehr drin gewesen, einen Punkt hätten wir schon mitnehmen können. Auf der anderen Seite ist es ein verdienter Sieg für die Karether, wenn sie in Unterzahl weiter so Fußball spielen. Glückwunsch an dieser Stelle und viel Erfolg im Aufstiegsrennen.“