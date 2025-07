Brutale Schnelligkeit für Rot-Weiss Essen: Jannik Hofmann kommt

Von 2008 an durchlief Hofmann die Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg, bei dem er im Februar 2024 auch sein Debüt in der zweiten Liga bei den Profis feierte und insgesamt neun Mal zum Einsatz kam. Im Januar 2025 wechselte der Bayreuther leihweise für ein halbes Jahr zur Zweitvertretung des VfB Stuttgart und kam dort in 14 Drittligaspielen zum Einsatz. Hofmann war beim 1:1 des VfB Stuttgart II im letzten Saisonspiel am 17. Mai in Großaspach gegen RWE über die vollen 90 Minuten im Einsatz.

Brutale Schnelligkeit für RWE