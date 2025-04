„Brutale Qualität“: Stoppt Hohkeppel den Tabellenführer BW Köln?

Es ist das Spiel der Spiele am Wochenende in der Bezirksliga 1: Eintracht Hohkeppel II empfängt am Sonntag Spitzenreiter Blau-Weiß Köln – und will den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen. Das Hinspiel endete 2:2, auch diesmal deutet alles auf ein Duell auf Augenhöhe hin. „Das wird das schwerste Auswärtsspiel der Saison“, warnt Blau-Weiß-Coach Heiko Dietz und verweist auf die „brutale Qualität“ des Hohkeppeler Kaders. Blau-Weiß will als Kollektiv dagegenhalten – und im Titelrennen ein Ausrufezeichen setzen.