Auf den TSV Dorfen wartet eine schwere Aufgabe. – Foto: Robert Geisler/FuPa Oberbayern

„Brutale Qualität": Härtetest für TSV Dorfen beim heimstarken Aufsteiger TSV Ebersberg Keine Heimpleite in der Aufstiegssaison

Der TSV Dorfen tritt nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Aschau bereits am Freitagabend (20 Uhr) beim TSV Ebersberg an.

Der Aufsteiger musste in der ersten Partie beim TSV Ampfing eine 1:3-Niederlage hinnehmen und will diese Scharte heute vor eigenem Publikum im Waldsportparkstadion sicherlich wiedergutmachen. Die Isenstädter sind also gewarnt.

Der Dorfener Trainer Andreas Hartl schätzt das Team aus dem Nachbarlandkreis extrem stark ein, vor allem zu Hause. „Das Stadion besitzt seinen eigenen Flair, was die Mannschaft noch stärker macht“, so der Dorfener Coach. Seiner Meinung nach gehört Ebersberg unbedingt in die Bezirksliga, denn die Verantwortlichen hätten über Jahre hinweg einen guten Job gemacht. So rechnet er mit einer sehr schweren Aufgabe. Julian Dolenga fehlt Rot-gesperrt