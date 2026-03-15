Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Nur wenige Minuten benötigte Oberweikersthofen II, um das Kreisliga-Kellerduell auf den Kopf zu stellen und drei Punkte aus Maisach zu entführen.

Im Kellerduell hat sich der SC Oberweikertshofen II mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt gesichert. Der SC Maisach muss nach der Niederlage den Blick wieder stärker nach unten richten.

Im ersten, chancenarmen Durchgang hatte Maisach die besseren Möglichkeiten. Die größte vergab Kapitän Afdal Tomangbe, der nach einem Foul an Julian Stark im Strafraum den fälligen Elfmeter zu unplatziert schoss. SCO-Keeper Alessio Di Pasquale parierte ohne große Mühe.

Kurz nach der Pause bekam Maisach erneut einen Strafstoß zugesprochen. Diesmal trat Frano Simic an und verwandelte sicher zum 1:0 (55.). Doch Oberweikertshofen reagierte stark. Nach einem Eckball traf der eingewechselte Dominik Steinl mit einem Schuss aus dem Rückraum zum 1:1 (73.). Wenig später drehte Moritz Wizani die Partie mit dem 2:1, ehe Kevin Bürsch den Auswärtssieg per Freistoß perfekt machte.

„Beim letzten Treffer profitierten wir von einem Platzfehler“, sagte SCO-Trainer Daniel Stapfer. „Da sprang der Ball merkwürdig hoch.“ Bis zum 1:0 habe Maisach verdient geführt, auch wegen der besseren Chancen. Nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft aber eine „brutale Mentalität“ gezeigt. „Dann hatten wir das Momentum auf unserer Seite und haben uns mit sehr viel Leidenschaft, Willen und Engagement den Sieg verdient.“ (Dieter Metzler)