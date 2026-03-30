"Brutale Effizienz" - SVG Göttingen siegt beim SSV Kästorf

In einer mitreißenden Begegnung zeigte SVG Göttingen 07 von Beginn an eine offensive Ausrichtung: Die erste Halbzeit war offensiv brutal effizient, mit viel Spielwitz und Kaltschnäuzigkeit. Bereits in der fünften Minute brachte Maximilian Werner die Gäste früh in Führung (0:1). Werner legte in der 29. Minute nach und erhöhte auf 0:2, ehe Nicolas Rode kurz vor dem Pausenpfiff in der 35. Minute auf 0:3 stellte. Kurz vor dem Seitenwechsel konnte Leander Petry die Kästorf-Abwehr dann doch überwinden und traf zum 1:4-Halbzeitstand (45.). Gleichzeitig netzte Werner in der 45. Minute erneut ein und sorgte damit für einen komfortablen Zwischenstand zur Pause.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren engagiert aus der Kabine. Trotz des deutlichen Rückstands zeigte SSV Kästorf Moral und versuchte, das Spiel noch zu drehen. In der 62. Minute gelang Marius Saikowski der Ehrentreffer zum 2:4, der die Kraft des Heimteams demonstrierte, aber letztlich zu spät kam, um das Blatt zu wenden.

Der Sieg blieb am Ende verdient bei SVG Göttingen 07, das trotz eines kontrollierten Positionsspiels in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so dominant agieren konnte, dennoch eine solide Defensivarbeit zeigte und die drei Punkte sicher nach Göttingen holte. Trainer Nils Reutter zeigte sich entsprechend zufrieden: „Der Wille mit drei Punkten nach Göttingen zurückzufahren war aber vom Treffpunkt bis zum Spielende zu spüren und wurde schlussendlich belohnt.“ Auf Seiten des SSV Kästorf äußerte sich Michele Rizzi positiv trotz der Niederlage.