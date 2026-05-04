„Brutale Effizienz“: Reichenbacher FC schlägt die SG Taucha 3:0

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Es gibt Tage im Fußball, an denen die nackten Zahlen des Endergebnisses die Geschichte eines Spiels nur unzureichend erzählen. Der 3:0-Erfolg des Reichenbacher FC gegen die SG Taucha 99 am 24. Spieltag der Sachsenliga war ein solches Ereignis. Während die Anzeigetafel am Wasserturm einen souveränen Heimsieg suggerierte, sahen die 190 Zuschauer eine Partie, die von der extremen Gegensätzlichkeit zwischen spielerischer Reife und kaltschnäuziger Effektivität geprägt war.

Die Gäste aus Taucha, als Tabellendritter angereist, untermauerten von Beginn an ihren Anspruch auf die Spitzenplätze. Trainer Carlo Kästner zeigte sich nach der Partie beeindruckt vom Auftreten des Gegners: „Taucha agierte im Stile einer Spitzenmannschaft am Wasserturm auftretend. Über 90 bis 95 Minuten die bessere Mannschaft in der Spielanlage, in der Spieleröffnung und mit mehr Ballbesitz.“ Dennoch war es der RFC, der den perfekten Start erwischte. Bereits in der dritten Spielminute nutzte Manuel Strobel die erste Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zur frühen Führung.

Es entwickelte sich in der Folge ein Belagerungszustand des Reichenbacher Strafraums. Taucha kombinierte gefällig und erspielte sich zahlreiche Torschancen, scheiterte jedoch immer wieder am eigenen Unvermögen oder an der aufopferungsvoll kämpfenden Defensive der Hausherren. Kästner hob besonders die moralische Komponente hervor: Man habe die Angriffe „mit viel Herzblut, Mentalität und Zweikampfstärke immer wieder wegverteidigen“ können. Wenn die Abwehrreihe doch einmal geschlagen war, erwies sich Torhüter Patrick Hettwer als unüberwindbares Hindernis. „Unser stark haltender Torwart wuchs gerade im zweiten Abschnitt über sich hinaus“, lobte Kästner seinen Rückhalt. Inmitten der Tauchaer Drangphase schlug Reichenbach erneut eiskalt zu. David Günnel erhöhte nach 31 Minuten auf 2:0 – ein Treffer, der den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt fast schon auf den Kopf stellte. Als Manuel Strobel kurz nach dem Seitenwechsel (50.) seinen Doppelpack schnürte und auf 3:0 stellte, war der Widerstand der Gäste gebrochen, obwohl sie weiterhin die Spielkontrolle behielten.