"Brutale Effizienz" - Kästorf bezwingt heimstarken SC Volkmarode

Dabei begann die Partie für die Gastgeber durchaus vielversprechend. Trainer Collin Gerstung schilderte den Start aus seiner Sicht so: „Wir haben uns viel vorgenommen für das erste Heimspiel in diesem Jahr. Sind gut ins Spiel gekommen und waren bis zum ersten Gegentor auch die spielbestimmende Mannschaft. Die zwei, drei guten Chancen, die wir hatten, konnten wir aber leider nicht im Tor unterbringen."

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Kästorf den besseren Start. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Petry auf 4:0 (49.) und sorgte mit seinem 14. Saisontor früh für die Entscheidung. „Das hat den Sack dann endgültig zugemacht vom Ergebnis her“, so Gerstung.

Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu. Jannes Drangmeister brachte Kästorf in der 26. Minute in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Leander Petry auf 2:0 (30.). Kurz vor der Pause legte Drangmeister mit seinem zweiten Treffer nach (44.). Gerstung ordnete diese Phase so ein: „Und wie es dann im Fußball so ist, geht der Gegner mit seiner ersten Chance in Führung. Da haben sie ihre brutale individuelle Qualität gezeigt. Nach dem 0:1 haben wir uns eigentlich gefangen, kassieren aber mit dem zweiten Gegenstoß das 0:2 und nach einem Standard das dritte Gegentor. Kästorf hat in der ersten Halbzeit brutale Effizienz gezeigt und ihre individuelle Klasse und Erfahrung ausgespielt.“

Hausherren kommen nur zum Ehrentreffer

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich Volkmarode nicht auf. Die Gastgeber erspielten sich noch einige Möglichkeiten und kamen schließlich in der 81. Minute durch Henri Pascal Winter zum Ehrentreffer. „Wir waren noch gut im Spiel, auch wenn das Geschehen recht hektisch wurde." erklärte Gerstung. Am Ende zog er dennoch ein gemischtes Fazit: „In Summe ist es ein gebrauchter Tag, weil wir uns gar nicht so viel vorwerfen können. Wir nutzen unsere Chancen nicht und der Gegner war sehr effizient. Das hat uns am Ende des Tages wieder gezeigt, dass Erfahrung und individuelle Qualität in der Liga brutal ist, gerade bei Kästorf.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Kästorf-Trainer Michele Rizzi sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir waren sehr gut gegen den Ball und haben im Offensivspiel ziemlich viel von dem umgesetzt, was wir die Woche trainiert haben. Heißt, Umschaltspiel nach Ballgewinn, Belaufen der Tiefe, schnelles Passspiel und wenige Kontakte. Nach dem Muster haben wir dann auch zwei der vier Tore erzielt, was einen natürlich sehr, sehr stolz macht.“

Trotz einiger personeller Probleme überzeugte sein Team auf ganzer Linie. „Die Jungs haben sich super reingehauen. Wir hatten auch teilweise Spieler auf dem Platz, die wirklich gesundheitlich mehr als angeschlagen waren, aber sie haben sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Deswegen auch ein ganz, ganz großes Lob an alle, die heute dabei waren. Wir haben das super umgesetzt und auch in der Höhe einen verdienten Sieg geholt.“

Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel war es der zweite klare Sieg der laufenden Saison gegen Volkmarode. Kästorf überzeugte ein Mal mehr mit starker Offensivpower.

Weiter geht es für Kästorf dann am Sonntag zuhause gegen Vahdet Braunschweig. Volkmarode hingegen reist zum Tabellenletzten Sülbeck/Immensen und will dort den zweiten Auswärtsdreier folgen lassen.