Brutale Effektivität bringt A/O den ersten Sieg - Kuse trifft viermal

Einiges zu sehen bekamen die Zuschauer in Großenwörden. Neun Tore und es hätten durchaus noch mehr werden können, doch die Gastgeber vergaben beste Gelegenheiten. Die Partie hätte kippen können.

Fußballerherz, was willst du mehr? Traumhaftes Wetter, Tore und Zweikämpfe satt. Die Akteure hatten Glück, dass die Gelben Karten beim guten Schiedsrichter Linus Fahrenkrug nicht so locker saßen, wie bei einigen seiner Kollegen. Schlusslicht A/O IV kam mit der Empfehlung von null Siegen nach Großenwörden. Das Gesicht der Mannschaft hat sich wie eigentlich immer im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich verändert. Auch TSV-Coach Stephan Raschke haderte damit, dass ihm mit Henrik Wassermann, Matthias Stüven und zunächst auch Lukas Schütt wichtige Spieler fehlten. Zunächst passierte herzlich wenig. Laut war es auf dem Platz. Besonders die Gäste heizten sich ordentlich ein. Jede positive Aktion wurde gefeiert.

Ole Corleis fliegt von der Seite heran und stoppt Lasse Wassermann. xxxxx – Foto: Michael Brunsch

Nach knapp 20 Minuten nahm die Partie Fahrt auf. Mittelstürmer Niklas Kuse lief warm. Er war aufgrund seiner Schnelligkeit kaum zu halten. So stand es nach 26 Minuten plötzlich 0:2. Nur drei Minuten später setzte sich Oliver König, der in dieser Saison am Tore schießen Gefallen gefunden hat, gegen drei A/O-Spieler durch und hämmerte die Kugel ins Eck, keine Chance für Tom Duncker. Kopfschüttelnd ging Stephan Raschke Richtung Halbzeit. Seine Mannschaft hatte aber kämpferisch bis hierhin nicht enttäuscht.

Den muss Lennart Göhlich machen, doch er scheitert an Tom Duncker. – Foto: Michael Brunsch

Er wusste aber noch nicht, dass die zweite Halbzeit schlimmer wird. Dabei hätte sein Team nicht verlieren müssen. Direkt nach Wiederbeginn hätte Lennart Göhlich die Begegnung drehen können, doch er scheiterte nach schöner Vorarbeit von Oliver König aus fünf Metern an Tom Duncker. Den muss er machen. Wie man es macht, führte wieder Niklas Kuse vor. Einen langen Ball von Christian Holst verwertete er zum 1:3. Kurz nachdem Simon Laß das 1:4 liegenließ, hätte Oliver König auf 2:3 verkürzen müssen, als er auf Tom Duncker zulief und über das Tor schoss. Der eingewechselte und später wieder ausgewechselte Christian Holst machte dann mit einem Doppelpack den Deckel drauf.

Und noch eine hundertprozentige Möglichkeit: Oliver König schießt freistehend über Tom Duncker, aber auch den Kasten, hinweg. – Foto: Michael Brunsch

Er kam, traf zweimal und ging wieder: Christian Holst. – Foto: Michael Brunsch