Brutale Attacke bei Kreisliga-Spiel in Wipperfürth

Beim Kreisliga-D-Spiel zwischen dem SV Thier und der DJK Gummersbach II ist es am Sonntagnachmittag in Wipperfürth zu massiver Gewalt gegen einen 20-jährigen Spieler des Heimvereins gekommen. Nach übereinstimmenden Angaben von Polizei, SV Thier und einem Bericht von Rundschau Online wurde der junge Torschütze während der Partie von mehreren Spielern der DJK attackiert und verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 20-Jährige in der 65. Minute einen Freistoß verwandelt, woraufhin zunächst „zwei Spieler der DJK ihn lautstark anpöbelten“. Direkt nach dem Wiederanstoß seien beide auf ihn losgegangen, hätten ihn geschlagen und getreten. Ein dritter Spieler habe sich der Attacke angeschlossen. Erst Mitspieler des Thierer Spielers konnten die Situation beenden. Laut Polizei „stieg die Mannschaft der DJK in ihre Autos und fuhren davon“. Die Namen der mutmaßlichen Täter – Männer im Alter von 29, 27 und 37 Jahren – sind bekannt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Der SV Thier schildert den Ablauf ähnlich wie aus Polizeikreisen beschrieben. Laut Rundschau Online berichtete Dirk Kamenik, Vorsitzender des SV, der Freistoßschütze habe aus rund 30 Metern getroffen, während sich die Gäste noch sortierten: „Der Ball war freigegeben“, sagte Kamenik. Danach sei es „chaotisch“ geworden. Ein Spieler der DJK habe den 20-Jährigen „ins Gesicht geschlagen“, anschließend sei der am Boden liegende Spieler „mit Stollenschuhen getreten“ worden. Der verletzte Akteur wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

In einer Stellungnahme auf Facebook verurteilte der SV Thier den Vorfall „aufs Schärfste“. Das Geschehen überschreite „jede Grenze des Sports – und der Menschlichkeit“. Der Verein spricht von „hemmungsloser körperlicher Gewalt“ sowie von „rassistischen Beleidigungen“, die von „mehreren Personen aus dem Umfeld des Gegners“ ausgegangen seien. Das Treten eines am Boden liegenden Spielers mit der Folge eines Krankenhausaufenthalts sei „inakzeptabel, unentschuldbar und menschenverachtend“. Gewalt und Rassismus hätten „auf Fußballplätzen keinen Platz“.

Die DJK Gummersbach zeigte sich laut Rundschau Online ebenfalls tief betroffen. Vereinsvorsitzender Marcus Krämer sagte, er sei nicht vor Ort gewesen, habe jedoch von Dritten erfahren, wie sich die Situation entwickelt habe. Er kündigte an: „Die drei Spieler werden für unseren Verein kein Spiel mehr bestreiten.“ In die Rudelbildung seien nach Angaben des DJK-Kapitäns zudem weitere Spieler verwickelt gewesen. Der Trainer der DJK-Reserve habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls verletzt in der Kabine befunden.

Auch der Fußballkreis reagierte entsetzt. Jürgen Liehn, Vorsitzender des Fußballkreises Berg, sprach von einem „erschütternden Vorfall“. Der Schiedsrichter habe einen Sonderbericht verfasst; der Fall werde voraussichtlich vor dem Kreissportgericht verhandelt. Sollten sich Hinweise auf rassistische Beleidigungen bestätigen, werde das Verbandssportgericht eingeschaltet. Mehrjährige Spielsperren für einzelne Beteiligte gelten bereits jetzt als wahrscheinlich.