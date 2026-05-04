"Brutal wichtiger Sieg" - Dinklage dreht Partie gegen Firrel

– Foto: Robert Gertzen

Der TV Dinklage hat sich im Heimspiel gegen den SV Grün-Weiß Firrel mit 2:1 durchgesetzt und damit eine „perfekte Woche mit zwei Siegen“ abgeschlossen, wie Trainer Tobias Langemeyer betonte. Dadurch sprang der TVD auf Rang zehn.

Die Gäste gingen zunächst in Führung, als Tristian Darsow in der 18. Minute zum 0:1 traf. Dinklage tat sich im ersten Durchgang schwer, was auch der Trainer klar einordnete: „Die erste Halbzeit haben wir leider hergeschenkt.“ Erst nach dem Seitenwechsel zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann den TVD gezeigt, der uns ausmacht“, so Langemeyer.

Fyn Hollmeyer sorgte in der 55. Minute für den Ausgleich, ehe die Partie weiter offen blieb. In der 79. Minute hatte Firrel die große Chance zur erneuten Führung, doch Michel Leon Hahn scheiterte mit einem Foulelfmeter an Keeper Jan Rohe. Für Langemeyer ein Schlüsselmoment: „Sinnbild ist unser Keeper Jan Rohe, der ein absoluter Elferkiller ist und das Mindset mitbringt, was es braucht für die Zukunft vom TVD.“ Schlusspunkt kurz vor dem Abpfiff gesetzt In der Schlussphase schlug Dinklage dann zu. Paul-Leon Bein erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer – kurz nach seiner Einwechslung. „Dass dann unser Talent, Paul Bein, sich so belohnt nach seiner Einwechslung, ist Mega für den Weg vom TVD“, freute sich der Trainer.