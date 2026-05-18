"Brutal wichtig": Daniel Klinger sieht Jüchen fast am Ziel

Daniel Klinger spricht im Oberliga-Podcast über den wichtigen Sieg gegen Biemenhorst. – Foto: Markus Becker

In der neuen Folge unseres Oberliga-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Daniel Klinger, Cheftrainer des VfL Jüchen-Garzweiler. Nach dem wichtigen 3:0-Sieg gegen den SV Biemenhorst ordnet der Coach die Bedeutung des Erfolgs im engen Abstiegskampf ein und blickt auf die letzten beiden Saisonspiele voraus.

„Der Sieg war einfach brutal wichtig“, sagt Daniel Klinger nach dem Erfolg gegen den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Mit nun 41 Punkten hat sich der Aufsteiger etwas Luft verschafft und liegt zwei Spieltage vor Schluss fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. Dennoch warnt der Trainer vor verfrühter Entwarnung: "Rein rechnerisch kann man ja noch absteigen.“

Besonders zufrieden zeigte sich Klinger mit der Reaktion seiner Mannschaft. Nach mehreren Spielen ohne eigenen Treffer gelangen dem VfL diesmal gleich drei Tore, zudem blieb Jüchen erneut ohne Gegentor. "Wir sind immer noch die beste Defensivmannschaft der Liga. Für einen Aufsteiger ist das einfach sensationell“, betont der Coach.

Im Podcast spricht Klinger außerdem über die schwierige Rückrunde, die von Verletzungen und Sperren geprägt war. Vor allem der Ausfall von Kapitän Tim Heubach habe die Mannschaft getroffen. Nach einer starken Hinserie rutschte der VfL dadurch noch einmal mitten in den Abstiegskampf. Trotzdem bleibt der Trainer überzeugt vom Weg seines Teams: "Wenn man am Ende die Klasse hält, haben wir alles richtig gemacht.“

Klinger blickt zudem auf seine besondere Rolle als spielender Trainer zurück. Beim Spiel gegen Sonsbeck stand der 40-Jährige zuletzt selbst fast über die komplette Distanz auf dem Platz. "Ich bin fußballverrückt“, sagt Klinger mit einem Augenzwinkern. "Solange es noch geht bei mir, mache ich es auch gerne.“

Vor der Pfingstpause richtet sich der Fokus nun komplett auf das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Büderich. Dort reicht dem VfL bereits ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Für Klinger ist dennoch klar:"Man kann nicht auf Unentschieden spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen.“





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