"Brutal, was für eine Begeisterung": Emmering setzt Titeljagd fort

TSV-Kicker wollen Kreisliga-Primus SB DJK Rosenheim am Ostermontag in Söchtenau weiter unter Druck setzen.

„Ist das geil, Trainer, jetzt müssen die anderen nachlegen!“ Für Emmerings Coach Elvis Nurikic war das jüngste Statement eines seiner Spieler vielsagend. „Brutal, mit was für einer Begeisterung und Spaß die Jungs dabei sind.“ Als Tabellenzweiter der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) gehen seine Emmeringer am Ostermontag (Anstoß 14 Uhr) beim SV Söchtenau-Krottenmühl ins zweite Auswärtsspiel in Folge.

Mit einem besseren Gefühl als zuletzt in Schloßberg, wo die Grün-Weißen alle Befürchtungen, man können den Gegner nicht ernst genug nehmen, mit einem 5:2-Sieg zerstäubten. „Wir werden Söchtenau nicht unterschätzen“, ist sich Nurikic sicher. Dennoch warnte er seine Mannschaft vor der Spielstärke der Gastgeber. „Die sind da unten reingerutscht, befinden sich in einer neuen, gefährlichen Situation.“ Von der „erste Sekunden an müssen wir dort hellwach sein“, forderte der TSV-Trainer, wissend, dass seine Spieler auch in der Lage sind, einen Rückstand aufzuholen. „Wir haben doch nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen.“

Gressierer, Spötzl und Kirchlechner fehlen