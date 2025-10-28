»Brutal und menschenverachtend«: SC Lorenzen bezieht Stellung

Die Stellungnahme des SC Lorenzen im Wortlaut:



Der SC Lorenzen bedauert zutiefst die Vorkommnisse im Anschluss an das B-Klassen-Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen die Zweitvertretung des DJK SB Regensburg. In erster Linie wünschen wir unseren betroffenen Spielern eine gute und schnelle Genesung.



Bereits während der Partie kam es immer wieder zu kleineren verbalen Auseinandersetzungen, wie sie im sportlichen Wettkampf gelegentlich vorkommen. Nach dem späten Ausgleichstreffer unserer Mannschaft in den Schlussminuten kippte die Stimmung jedoch zunehmend. Nach dem Abpfiff kam es auf dem Spielfeld zu einem Handgemenge, in das auch Zuschauer verwickelt waren. Der Schiedsrichter konnte den Hauptakteur isolieren, während Trainer, Funktionäre und Spieler beider Mannschaften versuchten, die Situation zu beruhigen. Zunächst schien die Lage unter Kontrolle zu sein.



Der Vereinsvorstand wies daraufhin alle Spieler des SC Lorenzen an, sich geschlossen in Richtung Kabine zu begeben, um weiteren Kontakt zwischen den Teams zu vermeiden. Auf dem Weg dorthin trafen jedoch bereits Spieler des Gegners ein, wodurch es auf dem Parkplatz oberhalb des Sportheims erneut zu einer Eskalation kam.



Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort etwa 40 bis 50 Personen – darunter Spieler, Funktionäre und Ordner des SC Lorenzen sowie Spieler und Zuschauer der Gastmannschaft. Unsere Ordner und Vereinsverantwortlichen versuchten erneut, die Parteien zu trennen. Dies gelang jedoch nur teilweise, da gegnerische Spieler und Anhänger mehrfach versuchten, die Absperrung zu durchbrechen. Zwei Spielern der Gastmannschaft gelang es schließlich, diese zu überwinden. Sie attackierten daraufhin mit erheblicher Gewalt mehrere unserer Spieler und Funktionäre. In der Folge gingen mehrere Personen zu Boden.



Besonders erschütternd war, dass ein Spieler des Gegners einen am Boden liegenden, wehrlosen Spieler des SC Lorenzen mit voller Wucht gegen den Kopf trat. Diese brutale und menschenverachtende Tat verurteilen wir auf das Schärfste.



Unser Vereinsvorstand informierte umgehend die Polizei und machte dies auch lautstark vor Ort deutlich. Die beiden beteiligten Spieler der DJK flüchteten daraufhin zunächst zu Fuß in Richtung Kastanienstraße und fuhren anschließend mit einem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit die Eichenstraße hinab. Zwei Vereinsmitglieder mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden.



Ein Spieler des SC Lorenzen wurde mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Die erste Diagnose lautete auf Gehirnerschütterung, Schädelprellung und Kieferprellung. Ein weiterer Vereinsfunktionär erlitt nach ersten Einschätzungen einen komplizierten Bruch des Fingers und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.



Der gesamte Verein – Spieler, Verantwortliche und Zuschauer – steht noch immer unter Schock. Wir hoffen auf eine vollständige Genesung unserer verletzten Mitglieder und wünschen uns, dass ein derartiger Vorfall nie wieder geschieht.



Der SC Lorenzen steht für Fairness, Respekt und Zusammenhalt – sowohl auf als auch neben dem Platz. Gewalt hat in unserem Sport keinen Platz. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Form von Gewalt und treten für Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt – unabhängig von Alter, Herkunft oder Zugehörigkeit – ein.



SC Lorenzen e. V.

Der Vorstand