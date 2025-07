„Brutal starke Vorstellung“: Ascholding schlägt Bezirksligist Holzkirchen „hochverdient“

Man muss nicht immer gleich den Begriff der Sensation bemühen, wenn im Sport mal etwas gegen die Norm läuft. Eine faustdicke Überraschung ist der Einzug der SG Ascholding/Thanning ins Ost-Gruppenfinale des Toto-Pokals aber allemal. Durch das 1:0 gegen Bezirksligist TuS Holzkirchen geht die ohnehin schon außergewöhnliche Pokalreise mindestens noch eine Runde weiter. Das Endspiel steigt in Otterfing, wo der dort beheimatete TSV nach dem regulären Punktspiel nunmehr im August ein zweites Mal Gastgeber sein wird.

Am Ende stand ein kurzer Spagat zwischen erschlaffender Physis und unbändiger Emotion. So musste zunächst Josef Gröbmaier nach einem Krampf vom Feld. Sein läuferischer Einsatz nötigte Respekt ab. Gleiches galt für Ferdinand Möss, der den rechten Flügel beackerte und den Treffer des Tages mit einer Energieleistung initiierte. Das komplette Wechselkontingent musste herhalten. Dann aber war es geschafft. Kampf und Leidenschaft obsiegten über Ausbildung und technischen Feingeist. Unterm Strich sogar verdient. Waren die Gäste aus der Bezirksliga Ost bis zur Pause wenigstens offenkundig spielbestimmend, nahm nach Seitenwechsel lediglich der Ballbesitz marginal ab. Durchdachte Aktionen, an deren Ende die Gastgeber hätten um den Vorsprung bangen müssen, schafften es nicht über gute Ansätze hinaus.

